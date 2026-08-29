واصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع دخول الاتفاق يومه الـ325 وسط إطلاق نار وقصف استهدف مناطق متفرقة من القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح في غارات "إسرائيلية" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي مدينة غزة، اغتال الجيش "الاسرائيلي" القائد الميداني في كتائب القسام هاني المظلوم فيما أُصيب ثلاثة مواطنين جراء استهداف خيمة في منطقة المشاهرة بشارع النفق شرق المدينة.

كما اغتال الجيش "الاسرائيلي" المواطن حسن زيدان الديري إثر استهداف دراجة هوائية كان يستقلها في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وعصر أمس الجمعة، أُصيب ثلاثة مواطنين بينهم طفلة جراء إطلاق نار مكثف من الآليات "الإسرائيلية" باتجاه منطقة شرقي مدينة حمد شمالي خانيونس جنوبي القطاع.

وصباح أمس الجمعة، استشهد ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة إثر قصف استهدف شمال خانيونس.

ونقلت جثامين الشهداء إلى مستشفى ناصر في خانيونس وهم: لافي فايز لافي عابدين (42 عامًا)، وشقيقاه تيسير فايز لافي عابدين (28 عامًا)، وعبد الحميد محمد عبد عابدين (42 عامًا).

وفجر اليوم السبت 29 آب/أغسطس 2026، أطلقت مروحيات "إسرائيلية" النار باتجاه مناطق شمال شرقي مدينة غزة وشمال مدينة رفح، فيما أطلقت الدبابات "الإسرائيلية" نيرانها بشكل مكثف على منطقة بطن السمين في خانيونس.

كما أطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" النار باتجاه الصيادين في عرض بحر غزة.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1303 شهداء إضافة إلى 4336 مصابًا فيما بلغ إجمالي عدد الشهداء الذين جرى انتشال جثامينهم 814 شهيدًا.

ومنذ بداية العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بلغ إجمالي عدد الشهداء 73438 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 174447.

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