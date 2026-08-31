أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية استهدفت، منذ فجر اليوم، مواقع تمركز المروحيات والقوات الأميركية في قاعدة المنهاد الإماراتية، ردًا على الاعتداءات الأخيرة وما وصفته بجرائم العدو في جزيرة لارك.

وقالت العلاقات العامة للجيش، في بيان، إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بإطلاق عشرات الطائرات المسيّرة الانتحارية، استهدفت أماكن تمركز المروحيات وقوات الجيش الأميركي قاتل الأطفال في قاعدة المنهاد الإماراتية.

وأضافت أن العملية جاءت ردًا على الاعتداءات الأخيرة للعدو المعتدي وانتقامًا لشهداء حرس الثورة الإسلامية الشجعان والشعب الإيراني البريء في جزيرة لارك.

وأشارت العلاقات العامة للجيش الإيراني إلى أن قاعدة المنهاد تُعدّ إحدى مراكز الدعم والنقل الجوي المهمة للقوات الأجنبية.

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