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إيران

الجيش الإيراني: عشرات المسيّرات الانتحارية تستهدف قاعدة المنهاد الأميركية في الإمارات
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إيران

الجيش الإيراني: عشرات المسيّرات الانتحارية تستهدف قاعدة المنهاد الأميركية في الإمارات

2026-08-31 08:05
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أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية استهدفت، منذ فجر اليوم، مواقع تمركز المروحيات والقوات الأميركية في قاعدة المنهاد الإماراتية، ردًا على الاعتداءات الأخيرة وما وصفته بجرائم العدو في جزيرة لارك.

وقالت العلاقات العامة للجيش، في بيان، إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بإطلاق عشرات الطائرات المسيّرة الانتحارية، استهدفت أماكن تمركز المروحيات وقوات الجيش الأميركي قاتل الأطفال في قاعدة المنهاد الإماراتية.

وأضافت أن العملية جاءت ردًا على الاعتداءات الأخيرة للعدو المعتدي وانتقامًا لشهداء حرس الثورة الإسلامية الشجعان والشعب الإيراني البريء في جزيرة لارك.

وأشارت العلاقات العامة للجيش الإيراني إلى أن قاعدة المنهاد تُعدّ إحدى مراكز الدعم والنقل الجوي المهمة للقوات الأجنبية.

الكلمات المفتاحية
الجيش الايراني القوات المسلحة الإيرانية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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