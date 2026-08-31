تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تصعيد اعتداءاتها على البلدات والقرى الحدودية في جنوب لبنان، في سلسلة من الهجمات المتواصلة منذ منتصف الليل، تنوعت بين القصف المدفعي واستخدام القنابل الفوسفورية والتفجيرات والتمشيط بالأسلحة الرشاشة، بالتزامن مع تحركات للآليات العسكرية في عدد من البلدات.

هذا؛ وطال القصف المدفعي المعادي بلدة تولين من جهة وادي الحجير، إضافة إلى أطراف برعشيت وبلدتي حولا والمنصوري، في وقت شهدت فيه المنطقة استمرارًا للتحركات العسكرية "الإسرائيلية" في محاور مختلفة.

في تصعيد لافت، أفيد عن قصف بالفوسفور استهدف النبطية الفوقا، فيما سُجّلت تفجيرات في بلدة صربين، بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه حولا وزوطر الشرقية.

كما تواصل قوات الاحتلال تحركاتها الميدانية في محيط حولا، مع تسجيل تحرك لآليات عسكرية في المنطقة، قبل أن يتجدد التمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه حداثا.

كذلك، تنفذ قوات الإحتلال "الإسرائيلي" عملية تجريف منذ يوم امس في المنصوري يرافقها قصف مدفعي متواصل.

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