كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

اسبوع الوحدة الإسلامية
المقال التالي ‎الكيان الصهيوني في مواجهة أزماته الوجودية

لبنان

العدو يُصعّد اعتداءاته في جنوب لبنان.. قصف مدفعي وفوسفوري وتفجيرات وتمشيط
🎧 إستمع للمقال
لبنان

العدو يُصعّد اعتداءاته في جنوب لبنان.. قصف مدفعي وفوسفوري وتفجيرات وتمشيط

2026-08-31 10:50
38

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تصعيد اعتداءاتها على البلدات والقرى الحدودية في جنوب لبنان، في سلسلة من الهجمات المتواصلة منذ منتصف الليل، تنوعت بين القصف المدفعي واستخدام القنابل الفوسفورية والتفجيرات والتمشيط بالأسلحة الرشاشة، بالتزامن مع تحركات للآليات العسكرية في عدد من البلدات.

هذا؛ وطال القصف المدفعي المعادي بلدة تولين من جهة وادي الحجير، إضافة إلى أطراف برعشيت وبلدتي حولا والمنصوري، في وقت شهدت فيه المنطقة استمرارًا للتحركات العسكرية "الإسرائيلية" في محاور مختلفة.

في تصعيد لافت، أفيد عن قصف بالفوسفور استهدف النبطية الفوقا، فيما سُجّلت تفجيرات في بلدة صربين، بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه حولا وزوطر الشرقية.

كما تواصل قوات الاحتلال تحركاتها الميدانية في محيط حولا، مع تسجيل تحرك لآليات عسكرية في المنطقة، قبل أن يتجدد التمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه حداثا.

كذلك، تنفذ قوات الإحتلال "الإسرائيلي" عملية تجريف منذ يوم امس في المنصوري يرافقها قصف مدفعي متواصل.

 

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان وقف إطلاق النار العدو الإسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
العدو يُصعّد اعتداءاته في جنوب لبنان.. قصف مدفعي وفوسفوري وتفجيرات وتمشيط
العدو يُصعّد اعتداءاته في جنوب لبنان.. قصف مدفعي وفوسفوري وتفجيرات وتمشيط
لبنان منذ 11 دقيقة
من المنية دعوات إلى وحدة الأمة ورفض التفاوض مع العدو وتحية لإيران
من المنية دعوات إلى وحدة الأمة ورفض التفاوض مع العدو وتحية لإيران
لبنان منذ 14 ساعة
الشيخ القطان: خيارنا سيبقى خيار العزة والكرامة والوقوف إلى جانب المقاومة
الشيخ القطان: خيارنا سيبقى خيار العزة والكرامة والوقوف إلى جانب المقاومة
لبنان منذ 14 ساعة
المفتي قبلان: المقاومة بنظر الإمام الصدر هي بديل عن فشل السلطة وتخلّيها عن وظيفتها
المفتي قبلان: المقاومة بنظر الإمام الصدر هي بديل عن فشل السلطة وتخلّيها عن وظيفتها
لبنان منذ 18 ساعة
مقالات مرتبطة
العدو يُصعّد اعتداءاته في جنوب لبنان.. قصف مدفعي وفوسفوري وتفجيرات وتمشيط
العدو يُصعّد اعتداءاته في جنوب لبنان.. قصف مدفعي وفوسفوري وتفجيرات وتمشيط
لبنان منذ 11 دقيقة
اعتداءات الاحتلال متواصلة جنوبًا وجرف ما تبقى من منازل مشاع المنصوري
اعتداءات الاحتلال متواصلة جنوبًا وجرف ما تبقى من منازل مشاع المنصوري
لبنان منذ 19 ساعة
الرئيس بري: رفض واشنطن تمديد مهمة
الرئيس بري: رفض واشنطن تمديد مهمة "اليونيفيل" يفرض البحث عن قوة أممية بديلة في الجنوب
لبنان منذ يوم
القطان: تصنيف العدو الصهيوني لي وللجمعية كأعداء هو بمثابة وسام شرف أعتز به
القطان: تصنيف العدو الصهيوني لي وللجمعية كأعداء هو بمثابة وسام شرف أعتز به
لبنان منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة