أكد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان له، أن موقف الاتحاد الأوروبي من الحرب الاقتصادية الأميركية ضد إيران ينتهك القانون الدولي، ويتعارض مع لوائح الاتحاد نفسه، ويتنافى مع القيم التي تدّعيها أوروبا.

وكتب بقائي في رسالة على منصة "إكس" حول بيان الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران: "يبدو أن الاتحاد الأوروبي يتنازل بشكل متزايد عن استقلاليته وقوانينه وقيمه ومعاييره الأخلاقية في مواجهة الترهيب الأميركي".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي، استنادًا إلى لوائحه المعتمدة، لا يعترف بتطبيق القوانين الصادرة عن دول ثالثة خارج حدوده، ويعتبر فعالية هذه القوانين مخالفة للقانون الدولي. "قانون الحظر الأوروبي" (EU Blocking Statute) يحظر صراحةً تنفيذ أي شرط أو حظر يستند إلى قوانين العقوبات الأجنبية، فكيف يدعم الاتحاد الأوروبي الآن أشدّ العقوبات غير القانونية ظلما ضد إيران؟".

تابع: "قارنوا هذا السلوك بالنهج الأوروبي عام 1996، حين قرر الاتحاد الأوروبي العمل بشكل مستقل واعتمد "قانون الحظر" للدفاع عن سيادته في مواجهة نظام العقوبات الأميركية. أما اليوم، فقد أصبح الاتحاد الأوروبي نفسه داعمًا لتجاوزات واشنطن للقانون".

وأكد بقائي أن دعم الاتحاد الأوروبي للحرب الاقتصادية الأميركية ضد إيران يُعد انتهاكًا صارخًا وخطيرًا للقانون الدولي. وقال: "يجب محاسبة كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على عواقب مشاركتها في هذا العمل غير القانوني".

وشدد بقائي على أنه "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يؤيد الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه واشنطن ضد إيران، وفي الوقت نفسه يدّعي أنه يسعى إلى خفض التوترات وإرساء الاستقرار الإقليمي. فهذان الأمران لا يجتمعان. إن هذا النهج غير المسؤول دليل على التدهور الأخلاقي وعدم الكفاءة السياسية للاتحاد الأوروبي".



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