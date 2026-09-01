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إيران

قاليباف: مضيق هرمز تحت سيطرة إيران بالكامل ولن نسمح بخرق التفاهمات
إيران

قاليباف: مضيق هرمز تحت سيطرة إيران بالكامل ولن نسمح بخرق التفاهمات

2026-09-01 18:29
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أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن القوات المسلحة الإيرانية تعمل بصورة متواصلة على إعادة بناء وتعزيز قدراتها، مستفيدة من كل فرصة متاحة، مشددًا على أنها لن تضيع ساعة ولا لحظة في هذا المسار.

وفي حديثه عن التطورات المرتبطة بمضيق هرمز، قال قاليباف إن الولايات المتحدة تحاول، كالقراصنة تهريب عدد من السفن عبر المضيق، مؤكدًا أن القوات المسلحة الإيرانية تراقب هذه التحركات وتتصدى لها  وأن مضيق هرمز يخضع لسيطرة قواتنا المسلحة بالكامل، متسائلًا: "إذا كان مضيق هرمز بيد أميركا، فلماذا تكرر هجومها يوميًا على جزرنا؟".

وانتقد قاليباف محاولات واشنطن طمأنة السفن وإيهامها بإمكانية العبور الآمن من المضيق، مؤكدًا أن بعض هذه السفن تتعرض للاستهداف بعد عبورها  وأن الولايات المتحدة تسعى، خلافًا للتفاهمات القائمة، إلى استخدام المسار الجنوبي لمضيق هرمز، مؤكدًا: "لن نسمح لها بذلك".

ولفت قاليباف إلى حجم الحركة الملاحية التي كان يشهدها المضيق قبل اندلاع الحرب، موضحًا أن ما لا يقل عن 120 سفينة كانت تعبره يوميًا، وأن عبور سفينة أو سفينتين في الظروف الحالية لا يمكن بأي شكل مقارنته بمستويات الملاحة التي كانت قائمة قبل الحرب.

وفي السياق الدبلوماسي، أشار رئيس مجلس الشورى الإيراني إلى أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان، بوصفها دولة ساحلية على مضيق هرمز، تم عبر المسار الدبلوماسي، مؤكدًا أن إيران حافظت على قدراتها العسكرية في المضيق وعملت في الوقت نفسه على تعزيزها.

وشدد قاليباف في ختام مواقفه على أن إدارة إيران لمضيق هرمز "لا تتعارض مع القوانين الدولية إطلاقًا".

الكلمات المفتاحية
محمد باقر قاليباف العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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