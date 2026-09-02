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اسبوع الوحدة الإسلامية
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لبنان

حزب الله يقيم احتفالين في دوحة الحص وبشامون لمناسبة ولادة الرسول (ص)
لبنان

حزب الله يقيم احتفالين في دوحة الحص وبشامون لمناسبة ولادة الرسول (ص)

2026-09-02 10:05
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أحيا حزب الله، في دوحة الحص، مناسبة ذكرى ولادة الرسول الأكرم محمد (ص)، وحفيده الإمام جعفر الصادق (ع)، ضمن فعاليات أسبوع الوحدة الإسلامية، وذلك في مجمع الإمام الحسين (ع) في دوحة الحص، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والأهالي.

 وتضمّن الاحتفال كلمة لسماحة الشيخ ناصر أبو عليوي، تلتها أمسية قرآنية بمشاركة القارئين الدوليين الحاج حسين حمد والحاج يوسف الحاج حسن، إضافةً إلى فقرات من التواشيح الدينية قدّمها الشيخ بلال صقر.

كما تخلّل البرنامج تنظيم مسابقة دينية وتوزيع جوائز على المشاركين، في أجواء إيمانية وثقافية عكست معاني المحبة والاقتداء بسيرة الرسول الأكرم (ص) وأهل بيته الأطهار (ع)، ورسّخت قيم الوحدة والتآخي بين أبناء المجتمع.

بشامون

كذلك، أحيا حزب الله في بلدة بشامون مناسبة ذكرى ولادة الرسول الأكرم محمد (ص)، وحفيده الإمام جعفر الصادق (ع)، ضمن فعاليات أسبوع الوحدة الإسلامية، وذلك في مجمع الرسول الأكرم (ص) في بشامون، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والأهالي.

 وتضمّن الاحتفال كلمة لسماحة السيد حسين أمين السيد إضافةً إلى فقرات من التواشيح الدينية قدّمها الشيخ مازن المحمود.

كما تخلّل البرنامج تنظيم مسابقة دينية وتوزيع جوائز على المشاركين.

الكلمات المفتاحية
حزب الله المولد النبوي الشريف أسبوع الوحدة الإسلامية ولادة الرسول الأكرم (ص) رسول الأحرار
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