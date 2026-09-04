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إيران

‏قاليباف: إيران ترحب بفكرة الصين لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة
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إيران

‏قاليباف: إيران ترحب بفكرة الصين لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة

2026-09-04 21:47
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‏رحّب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف بالتصريحات الأخيرة للرئيس الصيني، قائلًا: "ينبغي على دول المنطقة أن تصنع مستقبلها بنفسها، وإيران ترحب بفكرة الصين لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة".

‏وفي منشور على حسابه في شبكة "إكس"، مساء الجمعة 4 أيلول/سبتمبر 2026، رحب قاليباف بالتصريحات الأخيرة للرئيس الصيني شي جين بينغ، وكتب: "إن تركيز الصين على تعزيز الأمن المشترك هو انعكاس لما أكدته إيران لسنوات".

‏وتابع قاليباف: "ينبغي على دول المنطقة أن تصنع مستقبلها بنفسها، والاستقرار الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال إنشاء بنية أمنية جديدة ومحلية في المنطقة. إيران مستعدة".

الكلمات المفتاحية
الصين محمد باقر قاليباف إيران
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