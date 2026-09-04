‏رحّب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف بالتصريحات الأخيرة للرئيس الصيني، قائلًا: "ينبغي على دول المنطقة أن تصنع مستقبلها بنفسها، وإيران ترحب بفكرة الصين لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة".

‏

‏وفي منشور على حسابه في شبكة "إكس"، مساء الجمعة 4 أيلول/سبتمبر 2026، رحب قاليباف بالتصريحات الأخيرة للرئيس الصيني شي جين بينغ، وكتب: "إن تركيز الصين على تعزيز الأمن المشترك هو انعكاس لما أكدته إيران لسنوات".

‏

‏وتابع قاليباف: "ينبغي على دول المنطقة أن تصنع مستقبلها بنفسها، والاستقرار الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال إنشاء بنية أمنية جديدة ومحلية في المنطقة. إيران مستعدة".

الكلمات المفتاحية