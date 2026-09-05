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ارتفاع أسعار الوقود يهدّد بموجة تضخم جديدة في أميركا قبيل انتخابات نوفمبر
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عربي ودولي

ارتفاع أسعار الوقود يهدّد بموجة تضخم جديدة في أميركا قبيل انتخابات نوفمبر

2026-09-05 11:36
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 أفادت صحيفة "فايننشل تايمز" الأميركية، اليوم السبت (5 أيلول/سيتمبر 2026)، إنّ حرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران، دفعت أسعار الديزل في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ ارتفاع تكلفة الوقود، الذي يُعدّ أساسياً للصناعة الأميركية، يهدّد بحدوث موجة تضخمية جديدة قبيل الانتخابات الأميركية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر.

أسعار الديزل في الولايات المتحدة تسجّل مستوى قياسياً

وأمس، سجّلت أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة، مستوى قياسياً جديداً، مع استمرار تداعيات الحرب على إيران في تقييد إمدادات الطاقة عالمياً وزيادة الضغوط على الشركات الأميركية التي تعتمد على الوقود في تشغيل مصانعها ومعداتها.

وفي التفاصيل، بلغ متوسط سعر غالون الديزل 5.85 دولارات، وفقاً لنادي السيارات الأميركي "AAA"، بزيادة تتجاوز 55% منذ بدء الحرب، متخطياً بذلك المستوى القياسي السابق المسجل قبل 4  سنوات خلال أزمة الطاقة العالمية التي أعقبت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وتنذر الزيادة في أسعار الديزل بارتفاع تكاليف عدة قطاعات تعتمد عليه، من المعدات الزراعية وشاحنات نقل البضائع إلى تشغيل المصانع وشحن المنتجات. 

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الوقود العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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