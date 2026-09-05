كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

اسبوع الوحدة الإسلامية
المقال التالي بين الشاشة والواقع: لماذا نرتدي أقنعة رقمية؟

لبنان

التعبئة التربوية في حزب الله تفتتح معرضها السنوي للقرطاسية في صيدا
🎧 إستمع للمقال
لبنان

التعبئة التربوية في حزب الله تفتتح معرضها السنوي للقرطاسية في صيدا

2026-09-05 11:47
140

برعاية الوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم، وبمناسبة ذكرى ولادة الرسول الأكرم محمد (ص) وحفيده الإمام جعفر الصادق (ع)، وأسبوع الوحدة الإسلامية، افتتحت التعبئة التربوية في حزب الله معرضها السنوي للقرطاسية في قاعة مجمع سيد الشهداء (ع) في بلدة حارة صيدا.

وحضر الافتتاح عدد من الفعاليات والشخصيات الحزبية والسياسية والاجتماعية والبلدية والاختيارية، إلى جانب عائلات الشهداء، تقدّمهم مسؤول قسم التعبئة التربوية في حزب الله بمنطقة جبل عامل الثانية الدكتور السيد حمزة شرف الدين، ونائب رئيس بلدية حارة صيدا الحاج أحمد فايز صالح.

ويضم المعرض أجنحة وأقسامًا متعددة توفر مختلف أنواع القرطاسية واللوازم المدرسية بأسعار مخفّضة، في إطار ما وصفه المنظمون بخدمة الأهالي والمجتمع، كما يتضمن قسمًا مخصصًا للخدمات التربوية، يقدّم الإرشاد والتوجيه التربوي.

وألقى الوزير السابق مصطفى بيرم كلمة خلال رعايته الافتتاح، أكد فيها أهمية العلم والمتعلمين في بناء الأوطان، مشددًا على أهمية روح التكافل والتضامن بين مختلف شرائح المجتمع، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة.

ونوّه بيرم بجهود العاملين والقيمين على تنظيم المعرض، معتبرًا أن هذه المبادرات تسهم في دعم الأهالي وتوفير المستلزمات التربوية بأسعار تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

الكلمات المفتاحية
صيدا التعبئة التربوية في حزب الله
إقرأ المزيد
المزيد
حزب الله: استمرار العدوان
حزب الله: استمرار العدوان "الإسرائيلي" نتيجة مسار تفاوضي فاشل وندعو لموقف وطني موحّد
لبنان منذ 39 دقيقة
عز الدين: السلطة السياسية فقدت مصداقيتها وأهليتها
عز الدين: السلطة السياسية فقدت مصداقيتها وأهليتها
لبنان منذ ساعتين
التعبئة التربوية في حزب الله تفتتح معرضها السنوي للقرطاسية في صيدا
التعبئة التربوية في حزب الله تفتتح معرضها السنوي للقرطاسية في صيدا
لبنان منذ 3 ساعات
3 شهداء و23 جريحًا جراء غارات صهيونية غادرة على قرى في الجنوب والبقاع الغربي
3 شهداء و23 جريحًا جراء غارات صهيونية غادرة على قرى في الجنوب والبقاع الغربي
لبنان منذ 15 ساعة
مقالات مرتبطة
التعبئة التربوية في حزب الله تفتتح معرضها السنوي للقرطاسية في صيدا
التعبئة التربوية في حزب الله تفتتح معرضها السنوي للقرطاسية في صيدا
لبنان منذ 3 ساعات
‏من طالب إلى آخر.. مكتبات الإعارة تواجه غلاء الكتب المدرسية
‏من طالب إلى آخر.. مكتبات الإعارة تواجه غلاء الكتب المدرسية
خاص العهد منذ 16 ساعة
حزب الله عرض الأوضاع العامة في صيدا مع الشيخ شبيب
حزب الله عرض الأوضاع العامة في صيدا مع الشيخ شبيب
لبنان منذ 23 ساعة
الدفاع المدني للهيئة الصحية الإسلامية في قطاع صيدا ينفّذ 215 مهمة خلال آب 2026
الدفاع المدني للهيئة الصحية الإسلامية في قطاع صيدا ينفّذ 215 مهمة خلال آب 2026
لبنان منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة