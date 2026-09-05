برعاية الوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم، وبمناسبة ذكرى ولادة الرسول الأكرم محمد (ص) وحفيده الإمام جعفر الصادق (ع)، وأسبوع الوحدة الإسلامية، افتتحت التعبئة التربوية في حزب الله معرضها السنوي للقرطاسية في قاعة مجمع سيد الشهداء (ع) في بلدة حارة صيدا.

وحضر الافتتاح عدد من الفعاليات والشخصيات الحزبية والسياسية والاجتماعية والبلدية والاختيارية، إلى جانب عائلات الشهداء، تقدّمهم مسؤول قسم التعبئة التربوية في حزب الله بمنطقة جبل عامل الثانية الدكتور السيد حمزة شرف الدين، ونائب رئيس بلدية حارة صيدا الحاج أحمد فايز صالح.

ويضم المعرض أجنحة وأقسامًا متعددة توفر مختلف أنواع القرطاسية واللوازم المدرسية بأسعار مخفّضة، في إطار ما وصفه المنظمون بخدمة الأهالي والمجتمع، كما يتضمن قسمًا مخصصًا للخدمات التربوية، يقدّم الإرشاد والتوجيه التربوي.

وألقى الوزير السابق مصطفى بيرم كلمة خلال رعايته الافتتاح، أكد فيها أهمية العلم والمتعلمين في بناء الأوطان، مشددًا على أهمية روح التكافل والتضامن بين مختلف شرائح المجتمع، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة.

ونوّه بيرم بجهود العاملين والقيمين على تنظيم المعرض، معتبرًا أن هذه المبادرات تسهم في دعم الأهالي وتوفير المستلزمات التربوية بأسعار تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

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