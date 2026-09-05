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إيران

"تسنيم": عدوان أميركي يستهدف ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك

2026-09-05 12:33
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 أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم السبت (5 أيلول/سبتمبر 2026)، بأن ناقلة نفط إيرانية تعرضت لهجوم صاروخي أميركي، أثناء رسوها على بعد 6 أميال بحرية من جزيرة خارك في الخليج.

وبحسب الوكالة، تعرضت الناقلة لـ 4 مقذوفات أطلقها العدوان الأميركي، من دون تسجيل إصابات بشرية، حتى الآن.

وأضافت "تسنيم" أن الجهات المختصة تجري تحقيقات لتحديد حجم الأضرار والحجم الدقيق للحادث، على أن تُنشر معلومات إضافية لاحقاً.

والثلاثاء، وقعت اعتداءات أميركية عدة في مختلف المحافظات الإيرانية، بينها "سيريك" أثناء حفل زفاف، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين. 

ورداً على ذلك، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية استهداف عدة قواعد أميركية في المنطقة.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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