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لبنان

حزب الله: استمرار العدوان
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لبنان

حزب الله: استمرار العدوان "الإسرائيلي" نتيجة مسار تفاوضي فاشل وندعو لموقف وطني موحّد

2026-09-05 14:48
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أكّد حزب الله أن العدو "الإسرائيلي" يواصل عدوانه على لبنان، دون رادع وبذرائع واهية، بشراكة وغطاء وتخطيط أميركي كامل، محمّلًا السلطة اللبنانية مسؤولية الاستمرار في مسار تفاوضي عبثي وغير شرعي وغير دستوري، محذرًا من أن استمرار هذا النهج يمنح العدو مزيدًا من الوقت لتحقيق أهدافه وفرض شروطه وإملاءاته على لبنان.

وفي بيان حول العدوان "الإسرائيلي" المتمادي على لبنان، قال حزب الله: "يواصل العدو "الإسرائيلي" تصعيد عدوانه وإجرامه بحق لبنان، قتلًا وقصفًا وتدميرًا وتفجيرًا ممنهجًا للمنازل والقرى، ومحوًا لمعالمها، ونسفًا لكل مقومات الحياة فيها، دون رادع وبذرائع واهية، وقد أدى عدوانه الإرهابي يوم أمس إلى ارتقاء أربعة شهداء وسقوط عشرات الجرحى، في ظل صمت دولي مطبق وتواطؤ أميركي فاضح، ووسط غياب تام للسلطة اللبنانية عن تحمّل مسؤولياتها، وإصرار مخزٍ منها على الاستمرار في خياراتها الخاطئة ونهجها التنازلي والاستسلامي وإطارها الذي يدوسه العدو كل يوم، والذي لم يجلب للبنان سوى العار والخزي، ولم يؤدّ إلا إلى تكريس الاحتلال واستمرار العدو في عدوانه وإجرامه بحق اللبنانيين".

وشدّد على أن هذا العدوان المدان والمستمر بشراكة وغطاء وتخطيط أميركي كامل، لا مبرّر له سوى الضغط على السلطة اللبنانية وابتزازها لدفعها إلى تنفيذ أجندات باتت معروفة الأهداف، ولو كان الثمن إغراق لبنان في مستنقع فتنة داخلية، مشيرًا إلى أن استمرار السلطة في اللهاث خلف هذا المسار العبثي وغير الشرعي وغير الدستوري يعطي العدو غطاءً لاستمرار عدوانه، ويمنحه مزيدًا من الوقت لتحقيق أهدافه وفرض شروطه وإملاءاته على لبنان.

وأوضح أن ادعاءات السلطة أن مفاوضاتها المباشرة العقيمة واتفاق الإطار المشؤوم مع العدو يحققان إنجازات، يسقطها ويبددها استمرار الاحتلال والعدوان وسفك دم اللبنانيين والتدمير والتفجير، لافتًا إلى أن الإفراج عن بعض الأسرى اللبنانيين، على أهميته، لا يمكن أن يكون غطاءً للتغاضي عن استمرار العدوان والاحتلال والقتل، ولا مبررًا للاستمرار في مسار أثبت فشله وعجزه عن حماية لبنان وشعبه، فيما سبق للسلطة أن أكدت مرارًا أنها لن تذهب إلى أي مسار تفاوضي قبل وقف العدو لعدوانه.

وختم حزب الله بيانه بالقول: "إن السلطة مدعوة إلى إعادة حساباتها والتوقف عن المكابرة، ووضع العناد والمناكفات جانبًا، لما فيه مصلحة لبنان وشعبه، والعودة إلى الثوابت الوطنية الجامعة التي تحمي سيادة لبنان"، داعيًا جميع اللبنانيين إلى الوقوف صفًا واحدًا خلف موقف وطني موحّد يحفظ قوة لبنان ومنعته وسيادته في مواجهة العدوان "الإسرائيلي".
 

الكلمات المفتاحية
حزب الله الولايات المتحدة الأميركية الكيان الصهيوني السلطة اللبنانية
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