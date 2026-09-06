كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

اسبوع الوحدة الإسلامية
المقال التالي  وزارة الصحة تشجب تدمير مستشفى غندور: انتهاك جسيم يعكس تمادي الاعتداءات "الإسرائيلية"

لبنان

الشيخ قبلان لجوزاف عون: حماية الجنوب جزء مهم من حماية بيروت وبعبدا
لبنان

الشيخ قبلان لجوزاف عون: حماية الجنوب جزء مهم من حماية بيروت وبعبدا

2026-09-06 12:34
84

رعى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان تكريم ٧٠٠ من المتفوّقين من حفظة القرآن الكريم، في أجواء ولادة الرسول الأكرم (ص) وحفيده الإمام جعفر الصادق (ع)، بتنظيم من جمعية أجيال النور، في احتفال أُقيم في حسينية مقام السيدة خولة في بعلبك، بحضور المفتي الشيخ عباس زغيب، الأمين العام للعتبة المقدسة حسين نصرالله، مسؤول القسم الإعلامي لحزب الله في البقاع مالك ياغي، خادم جمعية أجيال النور الشيخ مهدي الأحمر، مسؤول الهيئة الصحية جمال طليس، إضافة إلى رجال دين وفعاليات اجتماعية وسياسية ومخاتير.

وقد أكّد الشيخ قبلان ثبات الموقف، قائلًا: "إنّ موقفنا اليوم ثابت، هو موقف إيماني وموقف صلابة وثبات وحماية لهذا البلد، حتى نؤكّد هويته الوطنية، وحتى نمنع صهينته أو أمركته أو تضمينه للعبة الإقليم والعالم. نعم، هنا مرجعية توافقية، وهنا وحدة داخلية، والبلد من انهيار إلى انهيار، والسلطة التي تفقد مرجعيتها التوافقية تفقد حينها وظيفتها الوطنية".

وتابع "اليوم، سيادة الجنوب هي أهم اختبار لسيادة الدولة. المطلوب اليوم إعادة الشريط المحتل إلى الجنوب، وليس للصهاينة ومشروعها الأمني. للرئيس جوزاف عون أقول له: الآخر اللبناني اليوم هو شريكك المؤسّس للبلد، ولبنان واحد وليس لبنانَين. وحماية الآخر جزء من حماية الذات، وحماية الجنوب جزء مهم من حماية بيروت وبعبدا. إنّ الدولة ليست فوق مهمة التهديد الوطني، والسلطة التي تخالف هذه الحقيقة إنما تنتحل الوطنية. وحين تحتاج السلطة إلى واشنطن لتحميها، حتمًا هذه السلطة ستفقد وظيفتها".

أضاف "نعم، لا شيء أخطر على لبنان من قتل المواطنة السياسية، ولا خيانة أكبر في هذا البلد من خيانة فكرة الوطن وسيادة فكرة الجنوب. من لديه هذا الفكر القرآني المقاوم لا ينهزم، لا يتراجع، لا يضعف. الصورة تبدأ من فشل أخطر حرب مصيرية لقلب هوية لبنان. وتذكّروا أنّ إيماننا في ذلك هو الإمام الحسين عليه السلام، وهو شهيد القرآن، واستُشهد من أجل القرآن حتى نحيا. فجيل القرآن يقبل الحق ولا يقبل الباطل، ولا يرضى بالظلم والطغيان. هو جيل متعلّم متماسك مقاوم، لا يقبل بالذل والهوان، لا يقبل بالغرائز الباطلة، يهدم الأنا والرغبات المحرّمة. هو جيل ثقافة ودين وعلم وبرهان ويقين".

وأردف " كما تعلّمنا من علي الأكبر، الذي لا يبالي إن وقع على الموت أو وقع الموت عليه. المدرسة المحمدية هي مدرسة لا تخرّج فاسدًا أو مجرمًا أو متملّقًا، أو من قتل النفس المحترمة، أو من يتاجر بالمخدّرات، أو مغتصب أموال الآخرين. هي الخير والمعروف، ومدرسة اجتهاد وهداية وإيمان، قوة لا تعرف التراجع أو الانبطاح، مثالها ذلك النموذج الرائع من المقاومة التي لم يتمكّن العالم منها بفضل عقيدتها الراسخة".

بدوره، أكّد الشيخ مهدي الأحمر أنّ الجمعية، ومن منطلق إيماني ورسالي، تعمل على تخريج جيش من حفظة القرآن، تاليًا حتى العام ٢٠٣٠، سيتحمّلون المسؤولية في المستقبل، جيلًا بعد جيل، من أجل خدمة دولة الإمام المنتظر (عج).

الكلمات المفتاحية
الشيخ أحمد قبلان جوزاف عون
إقرأ المزيد
المزيد
عمار: نمر في أزمة مركبة ولغة المقاومة هي التي تنفع مع العدو
عمار: نمر في أزمة مركبة ولغة المقاومة هي التي تنفع مع العدو "الإسرائيلي"
لبنان منذ 44 دقيقة
 وزارة الصحة تشجب تدمير مستشفى غندور: انتهاك جسيم يعكس تمادي الاعتداءات
 وزارة الصحة تشجب تدمير مستشفى غندور: انتهاك جسيم يعكس تمادي الاعتداءات "الإسرائيلية"
لبنان منذ 51 دقيقة
الشيخ قبلان لجوزاف عون: حماية الجنوب جزء مهم من حماية بيروت وبعبدا
الشيخ قبلان لجوزاف عون: حماية الجنوب جزء مهم من حماية بيروت وبعبدا
لبنان منذ 58 دقيقة
السفارة الإيرانية: التصريحات المنسوبة إلينا بشأن جنوب لبنان تعبّر عن آراء أصحابها
السفارة الإيرانية: التصريحات المنسوبة إلينا بشأن جنوب لبنان تعبّر عن آراء أصحابها
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
الشيخ قبلان لجوزاف عون: حماية الجنوب جزء مهم من حماية بيروت وبعبدا
الشيخ قبلان لجوزاف عون: حماية الجنوب جزء مهم من حماية بيروت وبعبدا
لبنان منذ 58 دقيقة
حين تختار الصورة رئيسها: أنا صديق ترامب!
حين تختار الصورة رئيسها: أنا صديق ترامب!
مقالات مختارة منذ يوم
السلطة تُحاصر الجنوبيين بسلاح الإهمال والتعطيش
السلطة تُحاصر الجنوبيين بسلاح الإهمال والتعطيش
نقاط على الحروف منذ يوم
المفتي قبلان: السلطة التنفيذية تعيش عقدة التزاماتها وتبعيتها لواشنطن وحلفائها
المفتي قبلان: السلطة التنفيذية تعيش عقدة التزاماتها وتبعيتها لواشنطن وحلفائها
لبنان منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة