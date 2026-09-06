بيان صادر عن مستشفى الرسول الأعظم (ص):

بقلوب يملؤها الألم، يتقدّم مستشفى الرسول الأعظم (ص) من أهلنا في النبطية والجنوب، ومن إدارة مستشفى غندور والعاملين فيه، ومن الأسرة الصحية في لبنان، بأصدق مشاعر التضامن والمواساة، إثر الاستهداف "الإسرائيلي" الذي طال مبنى مستشفى غندور في النبطية الفوقا وألحق به دمارًا واسعًا.

إن ما أصاب مستشفى غندور يؤلمنا على نحو خاص؛ فبين المؤسسات الصحية رابطة تتجاوز المباني والأسماء، تجمعها رسالة واحدة: أن تبقى إلى جانب الإنسان في لحظات ضعفه وحاجته، وأن تحفظ له حقه في العلاج والرعاية والكرامة.

وإذ نحمد الله على خلوّ المبنى من المرضى والعاملين لحظة الاستهداف، فإننا نقف إلى جانب زملائنا في القطاع الصحي وأهلنا في الجنوب، ونعبّر عن مواساتنا لكل من مسّه هذا الاعتداء، سائلين الله أن يحفظهم ويحفظ جميع العاملين في خدمة المرضى.

ونؤكد أن المؤسسات والمرافق الصحية يجب أن تبقى بمنأى عن الاستهداف، وأن صون الرعاية الصحية وحماية العاملين فيها هو صون لحق الإنسان في الحياة والعلاج والأمان.

نسأل الله أن يحفظ لبنان وأهله، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء، وأن يعين كل طبيب وممرض ومسعف وعامل صحي يواصل أداء أمانته في هذه الظروف الصعبة.

الكلمات المفتاحية