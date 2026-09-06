في أجواء ولادة الرسول الأكرم محمد (ص)، نظّمت التعبئة الرياضية في القطاع الثالث - الغربي بطولة في كرة القدم على مستوى القطاع، وذلك على أرض ملعب بلدة شمسطار، بمشاركة واسعة من 16 فريقًا من بلدات: بيت صليبي، شمسطار، حدث بعلبك، السعيدة، بوداي، العلاق وطاريا، وذلك بحضور رئيس بلدية شمسطار سهيل الحاج حسن وعدد من الأهالي واللجان الرياضية في القطاع.

افتُتحت البطولة بكلمة للباحث الدكتور بلال اللقيس، تناول فيها "أهمية الرياضة في بناء الشخصية وتعزيز روح التعاون والانضباط"، مشدّدًا على "ضرورة تفعيل العمل الرياضي ودوره في خدمة المجتمع وتعزيز التواصل بين أبنائه".

ثم جرت المباريات بين الفرق المتنافسة، لِتُخْتَتَم البطولة بتوزيع الكأس والميداليات على الفريقين الفائزين بالمركزين الأول والثاني. كما جرى توزيع دروع تقديرية على عدد من الفاعلين والمساهمين في إنجاح البطولة.

من جهتها، توجَّهت التعبئة الرياضية في القطاع الثالث - الغربي بـ"الشكر إلى جميع الفرق والجمهور والمشاركين" وإلى "كل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي"، مؤكدةً "أهمية استمرار الأنشطة الرياضية لما لها من دور في تعزيز التواصل المجتمعي وتنمية الطاقات الشبابية".

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