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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-09-07 06:26
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08:35 |
استشهاد اثنين من حرس الثورة الإسلاميّة في اشتباك مع إرهابيين جنوب شرق ايران
07:46 |
بلومبرغ عن غولدمان ساكس: أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولارا للبرميل
07:05 |
مدني زاده: مواجهة الضغوط الأميركية تقوم على المقاومة الاقتصادية والإصلاحات الداخلية والشعب الإيراني سيواصل بناء اقتصاده وتحديد مستقبله بنفسه
07:05 |
مدني زاده: واشنطن لن تحقق أهداف حربها الاقتصادية كما لم تتمكن من تحقيق أهدافها عسكريًا
07:04 |
مدني زاده: إيران تعمل على تنويع شركائها التجاريين وتوسيع التجارة الإقليمية ودعم القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة الصادرات غير النفطية
07:03 |
مدني زاده: الحكومة الإيرانية لا تنكر المشكلات الاقتصادية ومسؤولية معالجتها تقع على عاتق الحكومة والشعب الإيراني وليس وزارة الخزانة الأميركية
07:02 |
مدني زاده: الشعب الإيراني هو من يصنع اقتصاده، وليس وزارة الخزانة الأميركية
07:02 |
مدني زاده: التجارة والإنتاج والتصدير والاستيراد مستمرة والسلع الأساسية متوفرة رغم العقوبات الأميركية.
07:01 |
وزير الاقتصاد والمالية الإيراني علي مدني زاده: الاعتقاد بإمكانية تغيير قرارات الشعب الإيراني عبر الضغط الاقتصادي خاطئ
06:55 |
ويترز: نقص وشيك في وقود السفن مع تفضيل المصافي منتجات أخرى بسبب الحرب على إيران
06:31 |
عبور سفينتين فقط مضيق هرمز السبت مقابل ست سفن الأحد معظمها عبر المسار الإيراني.
06:30 |
تراجع حاد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بمتوسط يومي بلغ 10 سفن للسلع الأولية خلال الأيام العشرة الماضية.
06:30 |
بيانات شركة «كبلر»: متوسط عبور السفن بلغ 10 سفن الأحد، مقارنة بأكثر من 15 سفينة الجمعة ونحو 13 السبت.
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العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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