إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
07:05 |مدني زاده: مواجهة الضغوط الأميركية تقوم على المقاومة الاقتصادية والإصلاحات الداخلية والشعب الإيراني سيواصل بناء اقتصاده وتحديد مستقبله بنفسه
07:04 |مدني زاده: إيران تعمل على تنويع شركائها التجاريين وتوسيع التجارة الإقليمية ودعم القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة الصادرات غير النفطية
07:03 |مدني زاده: الحكومة الإيرانية لا تنكر المشكلات الاقتصادية ومسؤولية معالجتها تقع على عاتق الحكومة والشعب الإيراني وليس وزارة الخزانة الأميركية
07:02 |مدني زاده: التجارة والإنتاج والتصدير والاستيراد مستمرة والسلع الأساسية متوفرة رغم العقوبات الأميركية.
07:01 |وزير الاقتصاد والمالية الإيراني علي مدني زاده: الاعتقاد بإمكانية تغيير قرارات الشعب الإيراني عبر الضغط الاقتصادي خاطئ
06:30 |تراجع حاد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بمتوسط يومي بلغ 10 سفن للسلع الأولية خلال الأيام العشرة الماضية.
06:30 |بيانات شركة «كبلر»: متوسط عبور السفن بلغ 10 سفن الأحد، مقارنة بأكثر من 15 سفينة الجمعة ونحو 13 السبت.