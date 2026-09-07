أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، اليوم، الإثنين 7 أيلول/ سبتمبر 2026 بنيران قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وغارات جوية وإطلاق نار من الزوارق الحربية والدبابات "الإسرائيلية"، مع استمرار خروقات الاحتلال لوقف النار.

وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة أحد المواطنين بنيران زوارق حربية "إسرائيلية" في بحر مدينة غزة، فيما شنّت طائرات الاحتلال عدة غارات جوية على حي التفاح شمال شرقي المدينة.

وفي جنوب القطاع، أطلقت الدبابات "الإسرائيلية" نيرانًا كثيفة غرب مدينة رفح، فيما استهدف قصف مدفعي "إسرائيلي" المناطق الشرقية من مدينة خان يونس.

وفي شمال القطاع، أطلقت الدبابات "الإسرائيلية" نيرانًا مكثفة شمال غربي بلدة بيت لاهيا.

كما أصيب عدد من المواطنين بنيران قوات الاحتلال في محيط أبراج القسطل شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي حادث منفصل، توفي المواطن أكرم الصعيدي إثر تعرضه لصعقة كهربائية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وكان خمسة مواطنين قد استشهدوا، أمس، جراء نيران وقصف قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 1,344 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 4,481 إصابة، إضافة إلى 826 حالة انتشال.

ومنذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفع العدد التراكمي للشهداء إلى 73,651 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 174,592 إصابة.

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