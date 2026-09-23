وصل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان إلى نيويورك، عند فجر اليوم الأربعاء (23 أيلول/سبتمبر 2026)، للمشاركة في اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة يشرح فيها مواقف طهران.

كان في استقبال الرئيس بزشكيان، في مطار جون إف كينيدي في نيويورك، غلام حسين درزي السفير والقائم بأعمال الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة ومجموعة من الدبلوماسيين الإيرانيين.

كما كانت الطائرة التي اقلت الرئيس بزشكيان قد غادرت طهران إلى نيويورك، يوم أمس الثلاثاء، وتوقفت مدة وجيزة في الجزائر للتزود بالوقود.

هذا؛ وكان وفد وزارة الخارجية الإيرانية برئاسة عباس عراقجي، قد وصل إلى نيويورك مساء الاثنين، قبل وصول الوفد الرئاسي. ويعقد وزير الخارجية الإيراني سلسلة اجتماعات ثنائية مع نظرائه ومسؤولين دوليين، منذ صباح يوم أمس الثلاثاء، بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

خلال هذه الزيارة، سيحضر الرئيس بزشكيان جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الحادية والثمانين، حيث سيشرح مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما سيلتقي ببعض رؤساء الدول المشاركين في الاجتماع. وسيعقد الرئيس بزشكيان أيضًا اجتماعات منفصلة مع حشد من الايرانيين المقيمين في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى نخبة من المفكرين ومراكز الأبحاث الأميركية.

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