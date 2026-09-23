كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي تراجع طفيف في أسعار النفط واستقرار سعر الذهب

إيران

الرئيس بزشكيان يصل إلى نيويورك
🎧 إستمع للمقال
إيران

الرئيس بزشكيان يصل إلى نيويورك

2026-09-23 09:51
47

وصل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان إلى نيويورك، عند فجر اليوم الأربعاء (23 أيلول/سبتمبر 2026)، للمشاركة في اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة يشرح فيها مواقف طهران.

كان في استقبال الرئيس بزشكيان، في مطار جون إف كينيدي في نيويورك، غلام حسين درزي السفير والقائم بأعمال الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة ومجموعة من الدبلوماسيين الإيرانيين.

كما كانت الطائرة التي اقلت الرئيس بزشكيان قد غادرت طهران إلى نيويورك، يوم أمس الثلاثاء، وتوقفت مدة وجيزة في الجزائر للتزود بالوقود.

هذا؛ وكان وفد وزارة الخارجية الإيرانية برئاسة عباس عراقجي، قد وصل إلى نيويورك مساء الاثنين، قبل وصول الوفد الرئاسي. ويعقد وزير الخارجية الإيراني سلسلة اجتماعات ثنائية مع نظرائه ومسؤولين دوليين، منذ صباح يوم أمس الثلاثاء، بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

خلال هذه الزيارة، سيحضر الرئيس بزشكيان جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الحادية والثمانين، حيث سيشرح مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما سيلتقي ببعض رؤساء الدول المشاركين في الاجتماع. وسيعقد الرئيس بزشكيان أيضًا اجتماعات منفصلة مع حشد من الايرانيين المقيمين في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى نخبة من المفكرين ومراكز الأبحاث الأميركية.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران نيويورك الأمم المتحدة مسعود بزشكيان
إقرأ المزيد
المزيد
الرئيس بزشكيان يصل إلى نيويورك
الرئيس بزشكيان يصل إلى نيويورك
إيران منذ 33 دقيقة
الصحف الإيرانية: مضيق هرمز أساس لعودة أميركا إلى تفاهم إسلام آباد
الصحف الإيرانية: مضيق هرمز أساس لعودة أميركا إلى تفاهم إسلام آباد
إيران منذ ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 4 ساعات
القوات المسلحة الإيرانية: تهديدات واشنطن تعكس مأزقها الاستراتيجي
القوات المسلحة الإيرانية: تهديدات واشنطن تعكس مأزقها الاستراتيجي
إيران منذ 10 ساعات
مقالات مرتبطة
الرئيس بزشكيان يصل إلى نيويورك
الرئيس بزشكيان يصل إلى نيويورك
إيران منذ 33 دقيقة
الصحف الإيرانية: مضيق هرمز أساس لعودة أميركا إلى تفاهم إسلام آباد
الصحف الإيرانية: مضيق هرمز أساس لعودة أميركا إلى تفاهم إسلام آباد
إيران منذ ساعة
ترامب يحتفي بـ«لقاء» مع الإيرانيين.. الأنظار إلى نيويورك: نحو خرق في الجدار؟
ترامب يحتفي بـ«لقاء» مع الإيرانيين.. الأنظار إلى نيويورك: نحو خرق في الجدار؟
مقالات مختارة منذ ساعتين
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة