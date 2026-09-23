تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء (23 أيلول/سبتمبر 2026)، وسط تزايد الآمال في التوصل إلى حل ديبلوماسي للحرب بين الولايات المتحدة وإيران بمحادثات ‌تُجرى في الأمم المتحدة في نيويورك، ومع بدء السعودية في استئناف إمدادات الخام عبر خط أنابيب حيوي يصل إلى البحر الأحمر، بحسب وكالة "رويترز".

هذا؛ وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات أو 0.07 بالمئة إلى 99.18 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتًا أو 0.39 بالمئة إلى 90.17 دولارًا للبرميل.

من جهة أخرى، استقرت أسعار الذهب اليوم، مع تقويم المستثمرين لاحتمال إبقاء بنوك مركزية كبرى أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول، في مسعى للحد من التضخم ‌المستمر.

كذلك لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 4356.92 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:40 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.4 بالمئة إلى 4394.90 دولارًا.

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