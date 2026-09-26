نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين مطّلعين، رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمقترح الإيراني للهدنة.



أتى ذلك بعدما عرضت إيران على الولايات المتحدة عبر قطر، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطة ملموسة مدتها 7 أيام لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف كافة الأعمال العدائية.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب أبلغ مسؤولين ومساعدين بتشكيكه في "قدرة طهران على تلبية المطالب" على حد زعمه، ورجّح استئناف حملة العدوان الجوي ضد إيران عقب انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

كما زعم ترامب اشتراطه "التفكيك الكامل للبرنامج النووي" لإبرام أي اتفاق، ومصاحباً ذلك بنشر صورة عبر منصة "تروث سوشال" تُظهر مضيق هرمز مع عبارة "مضيق ترامب".

وكان وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، قد صرح بأن حركة العبور في المضيق قد تعود لطبيعتها في اليوم السابع حال استيفاء الشروط، مشدداً على أن طهران لن تتخلى عن حقوقها السيادية أو تقبل بالتهديد والقمع.

من جهته، أكّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لشبكة "سي بي اس" أن وقف إطلاق النار يبدأ فور قبول واشنطن بالاتفاق، استناداً لمذكرة التفاهم الموقعة سابقاً في إسلام آباد.

وبحسب تقارير إعلامية، تتضمن الخطة الإيرانية الإفراج عن أصول مجمّدة بقيمة نحو 12 مليار دولار، ورفع العقوبات عن النفط الإيراني، وإنهاء الحصار البحري الأميركي عن الموانئ الإيرانية، إضافةً إلى وقف الأعمال العدائية في "الشرق الأوسط" بما فيها لبنان، واستئناف المفاوضات النووية.

كما أفاد الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني محسن محبي لـ "وكالة فرانس برس" بأن إنهاء العدوان في اليمن يعد جزءاً من مطالب طهران، مع التمسّك باشتراط التصاريح المسبقة لعبور السفن المضيق لأسباب تتعلق بالسيادة.

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