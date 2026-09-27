احتجت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، على التصريحات العدائية التي أدلى بها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكدة أنها تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد سفير إيران لدى الأمم المتحدة غلام حسين درزي، في هذه الرسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن، أن تصريحات الأمين العام للناتو بشأن الاستخدام الواسع للقواعد العسكرية الأوروبية دعمًا للعملية العسكرية الأميركية تتعارض، من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي. لافتًا إلى ما يترتب على هذه التصريحات من آثار قانونية وسياسية.

وقال الأمين العام لحلف الناتو، في كلمة ألقاها خلال فعالية عامة حول مستقبل الناتو، بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول 2026، إنه منذ 28 شباط/فبراير، أقلعت «5000 طائرة» من القواعد الأوروبية دعمًا لما وصفه بـ«عملية الغضب الملحمي» التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران.

وأوضح أن هذا الرقم احتُسب فقط حتى منتصف نيسان/أبريل، مضيفًا أن العدد الفعلي بعد ذلك التاريخ كان "على الأرجح أكبر بكثير".

وقال السفير درزي: "إن التصريحات المذكورة، بالنظر إلى مكانة صاحبها ومضمونها، تشير إلى دور مهم للأراضي والبنى التحتية الأوروبية في دعم العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران".

أضاف: "ومن وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد يثير ذلك مسألة المسؤولية الدولية للدول المعنية، وكذلك المسؤولية الجنائية الفردية للمسؤولين الأوروبيين الضالعين في التخطيط أو الإعداد أو التسهيل أو تنفيذ أعمال تمثل، وفق الموقف الإيراني، أعمال عدوان وجرائم حرب ارتكبتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي في إيران.

وأشار إلى أن هذه التصريحات تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الأدلة التي سبق تقديمها بشأن مشاركة أو مساعدة بعض الدول الأوروبية في الانتهاكات المشار إليها، وكذلك الانتهاكات المرتكبة عام 2025 ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومن ثم، يُتوقع من مجلس الأمن، في إطار مسؤوليته عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، أن ينظر في هذا الموضوع بدقة وعلى وجه السرعة.

وأوضح أن إيران تعتبر أن "العمليات العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة والكيان "الإسرائيلي" ضدها تمثل انتهاكًا لسيادة إيران وسلامة أراضيها، وتتعارض مع الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة". لافتًا إلى أن هذه الأعمال لا تزال مستمرة، بما في ذلك من خلال الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الأراضي الإيرانية، والذي تعتبره الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير قانوني.

مشيرًا إلى أن العدوان الأميركي – الصهيوني على إيران أسفر عن استشهاد أكثر من 3600 شخص، بينهم ما لا يقل عن 254 طفلًا و251 امرأة، وإصابة عدد كبير آخر بجروح.

وتابع: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى أن بعض الدول الأوروبية أسهمت في تسهيل هذه العمليات من خلال إتاحة أراضيها ومجالها الجوي ومنشآتها العسكرية وغيرها من القدرات اللوجستية والعملياتية للتخطيط للهجمات المشار إليها والإعداد لها وتنفيذها".

وختم السفير درزي مؤكدًا أن هذا السلوك يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الإعمال "قابلة للبحث في إطار مفهوم المشاركة في العمل العدواني أو المساعدة عليه، وفقًا للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان "تعريف العدوان".



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