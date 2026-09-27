أعلن رئيس مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي في محافظة طهران حجة الإسلام محسن محمودي عن تنظيم تجمعات شعبية ليلية في مختلف مدن المحافظة، وذلك إحياءً للذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمين العام الأسبق لحزب الله سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله.

وأكد حجة الإسلام محمودي في تصريح لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - "إرنا" اليوم الأحد 27 أيلول/سبتمبر 2026، أن "أهالي محافظة طهران، الذين سجلوا مواقف مشرفة في طليعة حركات المقاومة، قد جددوا دعمهم وتأييدهم لنظام الجمهورية الإسلامية والقوات المسلحة" مشيرًا إلى أن هذا التأييد تجلى بوضوح خلال الأشهر السبعة الماضية من الصمود، من خلال تجمعات يومية حاشدة شملت أكثر من مئة نقطة في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.

وأضاف: "تزامنًا مع ذكرى استشهاد قائد المقاومة، السيد حسن نصر الله، الذي يمثل رمزًا عالميًا للتضحية والفداء في العالمين الإسلامي والعربي، سيخرج المواطنون في محافظة طهران إلى الساحات والشوارع الرئيسية لإحياء ذكراه".

وشدد محمودي على أن المحاولات الصهيونية لتقويض مسيرة المقاومة عبر استهداف قادتها قد باءت بالفشل؛ مؤكدًا أن الدرب الذي رُسم بدماء الشهداء سيظل مستمرًا ولن يتوقف، ردًا على محاولات العدو النيل من مدرسة الصمود.

وتابع قائلًا: "سنشهد الليلة تجمعات عامة في مدن محافظة طهران، يرفع من خلالها المواطنون صوت المقاومة مجددًا، تأكيدًا على مواصلة الكفاح حتى دحر أعداء الإسلام".

كما دعا رئيس مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية الجماهير المشاركة إلى ت"جديد العهد مع مبادئ الإمام الراحل (رضوان الله عليه) وقادة المقاومة الشهداء، وذلك من خلال رفع راية حزب الله، وحمل صور الشهيد السيد نصر الله، والالتزام بالشعارات الدينية والوطنية المناسبة خلال هذه التجمعات".

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