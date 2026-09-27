زار وفد من لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف، مرقد الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاده، وكان باستقبال الوفد عضو المجلس السياسي لحزب الله الحاج محمد صالح ومعاون مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله الشيخ عطالله حمود والشيخ سعيد نصر الدين.

وقد وضع الوفد باسم عائلة ولجنة أصدقاء الأسير سكاف إكليلاً من الورد على ضريح السيد نصر الله.

وتحدث جمال سكاف رئيس اللجنة موجهًا التحية لشهداء المقاومة في لبنان وعلى رأسهم القائد العظيم سماحة السيد حسن نصر الله الذي استشهد على طريق القدس ودفاعًا عن وطننا وشعبه الى جانب رفاقه القادة والآلاف من رجال المقاومة البواسل الذين رووا أرضنا بدمائهم الذكية لنحيا بعزٍ وكرامة خلال خوضهم المواجهة البطولية بأشرس معركة مع العدو الصهيوني وأعوانه من قوى الاستكبار العالمي.

أضاف سكاف: "أن تمسكنا بإحياء ذكرى استشهاد السيد نصر الله هو نوع من الوفاء للقائد الذي سار أمامنا في الطريق الصحيح الذي يجب أن يسلكه كافة أبناء الأُمة للمحافظة على أوطاننا ومقدراتها حيث علينا دائمًا أن نستحضر فكر السيد نصر الله وأن نتمسك به حتى نصل الى بر الأمان ونهزم المشاريع المشبوهة التي تستهدفنا".

وأكد أن التضحيات الجسام لرجال المقاومة ودماء الشهداء هي التي حمت الوطن على مر الزمن، لأن العدو لا يمكن التعامل معه لا بمفاوضات ولا باتفاقات، حيث لم يلتزم يومًا بأي قرارات دولية ولا بالاتفاقات الجانبية التي أبرمتها دول عربية سابقًا كما فعلت اليوم السلطة في لبنان.

واعتبر سكاف أن لبنان سيبقى وطنًا حرًا ولن يكون راضخًا للإملاءات الصهيو-أميركية، لأن التضحيات التي بُذلت من أجل أن يتحرر لبنان من رجس الاحتلال سيذكرها التاريخ بكل فخر واعتزاز، لأننا استندنا على مقاومة باسلة لم تقبل يومًا الا أن نعيش أحرارًا رغم كل الضغوطات التي تواجهها لتتخلى عن الوقوف بوجه المشروع الصهيو-أميركي.

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