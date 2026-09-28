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ارتفاع أسعار النفط ومخاوف التضخم يدفعان الذهب للهبوط بأكثر من 1%
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ارتفاع أسعار النفط ومخاوف التضخم يدفعان الذهب للهبوط بأكثر من 1%

2026-09-28 16:13
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تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم الاثنين 28 أيلول/سبتمبر 2026، تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط وتصاعد مخاوف التضخم، بالتزامن مع توقعات متزايدة بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على رفع أسعار الفائدة مجددًا، ما عزز الضغوط على المعدن النفيس.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر كانون الأول/ديسمبر المقبل (Com) بنسبة 2.7% إلى 4204.60 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الفورية بنسبة 2.53% إلى 4176.59 دولار للأونصة.

وقال كبير محللي السوق في مؤسسة "كيه سي إم تريد" تيم ووترر: "لا يزال ارتفاع عوائد السندات مقترنا بارتفاع أسعار النفط يمثل عقبة أمام الذهب. زادت أسعار النفط في ظل إشارات ⁠متباينة بشأن تدفقات النفط، مما يبقي التضخم في صدارة اهتمامات المستثمرين".

وكان المركزي الأميركي قد رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر بمقدار ربع نقطة مئوية ليصبح بين 3.75% - 4%. ووفقا لأداة فيدوتش التابعة لمؤسسة "سي إم إي"، يتوقع المتعاملون بنسبة 66% رفع ⁠أسعار الفائدة الأمريكية في أكتوبر 2026".

ويمكن لارتفاع أسعار الطاقة أن يغذي التضخم من خلال رفع التكاليف في جميع قطاعات الاقتصاد. وينظر إلى الذهب على نطاق واسع على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة ⁠لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.
 

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