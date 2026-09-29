كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي ضابط صهيوني: الصهاينة صدّقوا نصر الله أكثر من قادتهم وفعلنا ما لا يُصدق خوفًا منه

فلسطين

رغم
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

رغم "اتفاق" وقف إطلاق النار.. غزة تزف شهداء جُدد وتصاعد في خروقات الاحتلال

2026-09-29 11:56
82

استشهد  قائد لواء شمال قطاع غزة في كتائب القسام عز الدين البيك، فجر اليوم الثلاثاء (29 أيلول 2026)، إثر غارة "إسرائيلية" استهدفت شقة سكنية قرب مفترق اللبابيدي، في حي النصر غربي مدينة غزة.

بحسب مصادر محلية اندلع حريق كبير في الشقة المستهدفة؛ فيما تمكنت فرق الدفاع المدني عقب إخماد النيران من انتشال جثمان الشهيد البيك وشهيد آخر. يُسجل استهداف البيك جزء من سلسلة الخروقات "الإسرائيلية" المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، في في يومه الـ356  في قطاع غزة.

في مدينة دير البلح، استشهد أحمد أبو مور برصاص العدو "الإسرائيلي، في "أثناء مروره في  شارع صلاح الدين، تزامنًا مع تنفيذ قوات العدو عملية نسف شرق المدينة.

في سياق متصل، استشهدت أمل العجلة، مساء الاثنين (28 أيلول 2026)، وأصيب زوجها بجروح خطيرة، جراء استهداف شقتهما السكنية في حي التفاح في شرق غزة. كما استُهدف مواطن آخر في منطقة السوارحة غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة.

كما بلغ عدد الشهداء، منذ إعلان وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، 1421 شهيدًا بينما وصل عدد الجرحى الى 4983 جريحًا إضافةً الى انتشال جثة 834 شهيدًا. 

 يذكر أنه منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وصل عدد الشهداء إلى 74,022 شهيدًا، وبلغ عدد الجرحى 175,098، بحسب ما صدر عن البيانات الصحية الفلسطينية.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة
إقرأ المزيد
المزيد
رغم
رغم "اتفاق" وقف إطلاق النار.. غزة تزف شهداء جُدد وتصاعد في خروقات الاحتلال
فلسطين منذ 53 دقيقة
حماس تنعى قائد لواء الشمال بكتائب القسام عز الدين البيك
حماس تنعى قائد لواء الشمال بكتائب القسام عز الدين البيك
فلسطين منذ 59 دقيقة
حماس في ذكرى انتفاضة الأقصى: بوصلتنا ثابتة نحو تحرير الأرض والمقدسات 
حماس في ذكرى انتفاضة الأقصى: بوصلتنا ثابتة نحو تحرير الأرض والمقدسات 
فلسطين منذ 19 ساعة
4 شهداء و19 إصابة خلال 24 ساعة جراء العدوان
4 شهداء و19 إصابة خلال 24 ساعة جراء العدوان "الإسرائيلي" على غزّة
فلسطين منذ 22 ساعة
مقالات مرتبطة
رغم
رغم "اتفاق" وقف إطلاق النار.. غزة تزف شهداء جُدد وتصاعد في خروقات الاحتلال
فلسطين منذ 53 دقيقة
حماس تنعى قائد لواء الشمال بكتائب القسام عز الدين البيك
حماس تنعى قائد لواء الشمال بكتائب القسام عز الدين البيك
فلسطين منذ 59 دقيقة
الأحزاب الصهيونية تجمع على تأييد الاستيطان ورفض قيام دولة فلسطينية
الأحزاب الصهيونية تجمع على تأييد الاستيطان ورفض قيام دولة فلسطينية
عين على العدو منذ 16 ساعة
حماس في ذكرى انتفاضة الأقصى: بوصلتنا ثابتة نحو تحرير الأرض والمقدسات 
حماس في ذكرى انتفاضة الأقصى: بوصلتنا ثابتة نحو تحرير الأرض والمقدسات 
فلسطين منذ 19 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة