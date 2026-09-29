استشهد قائد لواء شمال قطاع غزة في كتائب القسام عز الدين البيك، فجر اليوم الثلاثاء (29 أيلول 2026)، إثر غارة "إسرائيلية" استهدفت شقة سكنية قرب مفترق اللبابيدي، في حي النصر غربي مدينة غزة.

بحسب مصادر محلية اندلع حريق كبير في الشقة المستهدفة؛ فيما تمكنت فرق الدفاع المدني عقب إخماد النيران من انتشال جثمان الشهيد البيك وشهيد آخر. يُسجل استهداف البيك جزء من سلسلة الخروقات "الإسرائيلية" المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، في في يومه الـ356 في قطاع غزة.

في مدينة دير البلح، استشهد أحمد أبو مور برصاص العدو "الإسرائيلي، في "أثناء مروره في شارع صلاح الدين، تزامنًا مع تنفيذ قوات العدو عملية نسف شرق المدينة.

في سياق متصل، استشهدت أمل العجلة، مساء الاثنين (28 أيلول 2026)، وأصيب زوجها بجروح خطيرة، جراء استهداف شقتهما السكنية في حي التفاح في شرق غزة. كما استُهدف مواطن آخر في منطقة السوارحة غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة.

كما بلغ عدد الشهداء، منذ إعلان وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، 1421 شهيدًا بينما وصل عدد الجرحى الى 4983 جريحًا إضافةً الى انتشال جثة 834 شهيدًا.

يذكر أنه منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وصل عدد الشهداء إلى 74,022 شهيدًا، وبلغ عدد الجرحى 175,098، بحسب ما صدر عن البيانات الصحية الفلسطينية.

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