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إيران

قاليباف: لن يُفتح مضيق هرمز ما لم تتحقق شروطنا السبعة
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إيران

قاليباف: لن يُفتح مضيق هرمز ما لم تتحقق شروطنا السبعة

2026-10-04 09:56
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 أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن الأميركيين، الذين يتحدثون في وسائل الإعلام بطرق مختلفة، طرحوا مؤخرًا مقترحات عبر وسيط، مشددًا على أن عليهم إدراك أن زمن المماطلة وفرض المطالب الأحادية الجانب قد ولّى.

وقال قاليباف إن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية "واضح وحاسم تمامًا"، مؤكدًا أن مضيق هرمز لن يُفتح ما لم تتحقق الشروط السبعة التي حددتها طهران، استنادًا إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد.

وشدد على أن إيران، وفق استراتيجية "الاقتدار والعقلانية"، لن تندفع وراء الانفعالات ولن ترضخ للترهيب، بل ستواصل القتال والتفاوض في آن واحد. وأضاف أن بلاده ستكون حاضرة بكل قوتها في ميدان المعركة العسكرية، وستفاجئ العدو بمفاجآت جديدة، بالتوازي مع استخدام أدوات الدبلوماسية لتثبيت تفوقها في الميدان العسكري وانتزاع حقوق الشعب الإيراني.

وقال قاليباف: "قلت مرارًا إن المنتصر في ميدان التفاوض هو من يكون مستعدًا للحرب".

وفي سياق آخر، اعتبر قاليباف أن السابع من تشرين الأول شكّل نقطة تحوّل مفصلية قسّمت تاريخ المنطقة إلى ما قبلها وما بعدها، وحوّلت وهم الأمن الزائف لدى الصهاينة إلى خوف دائم يلازمهم.

وأشار إلى أن آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قده)، قال في الأيام الأولى إن هزيمة النظام الصهيوني في السابع من تشرين الأول هي هزيمة لا يمكن ترميمها، مضيفًا أن أبعاد هذا التحليل الاستراتيجي الدقيق باتت واضحة، مع مرور الوقت، للمحللين الواعين.

وختم قاليباف بالتأكيد أن ركائز عقيدة الأمن القومي للنظام الصهيوني قد انهارت، وأنه لا يمكن إعادة بنائها بأي عملية أو ميزانية، مجددًا التأكيد على أن إيران ستواصل القتال والتفاوض في آن واحد، وستواجه العدو بمفاجآت جديدة، مع توظيف أدوات الدبلوماسية لتثبيت تفوقها العسكري وانتزاع حقوق الشعب الإيراني.

الكلمات المفتاحية
مضيق هرمز محمد باقر قاليباف العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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