تحدث موقع "شير بوست" الأميركي، في تقرير له اليوم الأحد (4 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، عن تحالف استراتيجي بين السعودية والكيان الصهيوني، بعد النتائج التي أعقبت تصعيد العدوان على اليمن.

وقال التقرير إنّ كلًا من كيان العدو والسعودية عزّزتا علاقاتهما عبر حملة سرية مشتركة، في محاولة محمومة لوقف الهجوم المستمر للقوات اليمنية، لافتًا الى أن "من النتائج البارزة للتعاون السعودي الإسرائيلي الارتفاع الملحوظ في عدد المجازر التي تستهدف المدنيين".

كما رأى أنّ "سيطرة القوات المسلحة اليمنية مؤخرًا على ساحل باب المندب تشكل تهديدًا لكل من تل أبيب والرياض".

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