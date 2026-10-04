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القوات المسلحة اليمنية تصدت لتحشيدات سعودية شرقي الجوف وأحبطت محاولات التقدم
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عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية تصدت لتحشيدات سعودية شرقي الجوف وأحبطت محاولات التقدم

2026-10-04 15:44
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قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، إن القوات المسلحة تمكنت، من طرد واستهداف تحشيدات العدو السعودي من شرقي الجوف، إثر محاولات فاشلة للتقدم باتجاه مواقع قواتهم المسلحة.

وأوضح سريع أن عملية الاستهداف والطرد نتج عنها إحراق عدد كبير من الآليات التابعة لتحشيدات العدو السعودي، ومصرع وإصابة العشرات من تلك التحشيدات، إضافة إلى ملاحقة ومطاردة من تبقى منهم في صحراء الجوف.

وأضاف أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت تجمعات تلك التحشيدات بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

ووجه سريع التحية لأبناء الجوف ومأرب، وهم يقفون موقف الحق مع شعبهم وبلدهم، ويقفون إلى جانب قواتهم المسلحة في التصدي الفعال والمؤثر للعدو، مشيرًا إلى أنهم أفشلوا تحركاته، وكسروا - بفضل الله - زحوفاته، فهزموا أدواته ونكلوا بعملائه وأسقطوا خططه وأهدافه، ودفنوا في الصحارى والأودية أحلامه وطموحاته وأمانيه.

وختم بالقول: "هذا هو اليمن الحر العزيز".

الكلمات المفتاحية
اليمن القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع
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