كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي بالصور| فعاليات التجمّع الكشفي الكبير "إنّا على العهد" في الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية تستهدف بصواريخ ومسيّرات
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية تستهدف بصواريخ ومسيّرات "أرامكو" في الرياض وخريص شرق السعودية 

2026-10-04 16:31
65

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الأحد 4 تشرين الأول/أكتوبر 2026، عن تنفيذها "عمليتَيْن عسكريتَيْن نوعيتين بصواريخ باليستية وطائرات مُسيَّرة، استهدفت العملية الأولى شركة "أرامكو" في الرياض، واستهدفت الثانية "أرامكو" في منطقة خريص" الواقعة في شرق السعودية.
 
وأكّدت القوات اليمنية، في بيان، أنّ "العمليتَيْن حققتا أهدافهما بنجاح وكانت الإصابات دقيقة وتسبّبت بنشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة"، مشيرةً إلى أنّ العمليتَيْن جاءتا "في إطار الرد على العدوان السعودي الذي شنَّ 50 غارة جوية وقصفًا صاروخيًا خلال الـ12 ساعة الماضية، استهدف بها العاصمة صنعاء والمحافظات الجوف وتعز وعمران وحجة وصعدة".

ووثَّقت "1460 غارة جوية وصاروخًا شنَّها العدوان السعودي على الشعب اليمني منذ بدء التصعيد".

وجدّدت تأكيدها على أنّها "ستواصل دك قواعد العدو السعودي المجرم ومنشآته النفطية بالصواريخ والمُسيَّرات اليمانية الصنع والتي أثبتت قدرتها على إصابة الأهداف بدقة ونجاحها في اختراق منظومات التصدي والاعتراض الغربية"، معلنةً عن أنّها "لن تتوقَّف عن تنفيذ المزيد من العمليات المؤلمة للعدو السعودي وفي استهداف تحشُّداته وتثبيت معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد" حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن اليمن".

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن أرامكو القوات المسلحة اليمنية
إقرأ المزيد
المزيد
المشاط يعلن تفعيل آلية العفو الرئاسي في تعز
المشاط يعلن تفعيل آلية العفو الرئاسي في تعز
عربي ودولي منذ 5 دقائق
القوات المسلحة اليمنية تستهدف بصواريخ ومسيّرات
القوات المسلحة اليمنية تستهدف بصواريخ ومسيّرات "أرامكو" في الرياض وخريص شرق السعودية 
عربي ودولي منذ 53 دقيقة
القوات المسلحة اليمنية تصدت لتحشيدات سعودية شرقي الجوف وأحبطت محاولات التقدم
القوات المسلحة اليمنية تصدت لتحشيدات سعودية شرقي الجوف وأحبطت محاولات التقدم
عربي ودولي منذ ساعة
استئناف الرحلات الجوية بين إيران والعراق
استئناف الرحلات الجوية بين إيران والعراق
عربي ودولي منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
المشاط يعلن تفعيل آلية العفو الرئاسي في تعز
المشاط يعلن تفعيل آلية العفو الرئاسي في تعز
عربي ودولي منذ 5 دقائق
القوات المسلحة اليمنية تستهدف بصواريخ ومسيّرات
القوات المسلحة اليمنية تستهدف بصواريخ ومسيّرات "أرامكو" في الرياض وخريص شرق السعودية 
عربي ودولي منذ 53 دقيقة
القوات المسلحة اليمنية تصدت لتحشيدات سعودية شرقي الجوف وأحبطت محاولات التقدم
القوات المسلحة اليمنية تصدت لتحشيدات سعودية شرقي الجوف وأحبطت محاولات التقدم
عربي ودولي منذ ساعة
تعاون سري بين السعودية وكيان العدو لمواجهة القوات اليمنية
تعاون سري بين السعودية وكيان العدو لمواجهة القوات اليمنية
عربي ودولي منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة