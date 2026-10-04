أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الأحد 4 تشرين الأول/أكتوبر 2026، عن تنفيذها "عمليتَيْن عسكريتَيْن نوعيتين بصواريخ باليستية وطائرات مُسيَّرة، استهدفت العملية الأولى شركة "أرامكو" في الرياض، واستهدفت الثانية "أرامكو" في منطقة خريص" الواقعة في شرق السعودية.



وأكّدت القوات اليمنية، في بيان، أنّ "العمليتَيْن حققتا أهدافهما بنجاح وكانت الإصابات دقيقة وتسبّبت بنشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة"، مشيرةً إلى أنّ العمليتَيْن جاءتا "في إطار الرد على العدوان السعودي الذي شنَّ 50 غارة جوية وقصفًا صاروخيًا خلال الـ12 ساعة الماضية، استهدف بها العاصمة صنعاء والمحافظات الجوف وتعز وعمران وحجة وصعدة".

ووثَّقت "1460 غارة جوية وصاروخًا شنَّها العدوان السعودي على الشعب اليمني منذ بدء التصعيد".

وجدّدت تأكيدها على أنّها "ستواصل دك قواعد العدو السعودي المجرم ومنشآته النفطية بالصواريخ والمُسيَّرات اليمانية الصنع والتي أثبتت قدرتها على إصابة الأهداف بدقة ونجاحها في اختراق منظومات التصدي والاعتراض الغربية"، معلنةً عن أنّها "لن تتوقَّف عن تنفيذ المزيد من العمليات المؤلمة للعدو السعودي وفي استهداف تحشُّداته وتثبيت معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد" حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن اليمن".

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