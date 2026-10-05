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إيران

عبد اللهي: أي حرب جديدة ضد إيران ستطال نيرانها الجميع
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إيران

عبد اللهي: أي حرب جديدة ضد إيران ستطال نيرانها الجميع

2026-10-05 12:48
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أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وقائد مقر خاتم الأنبياء اللواء  علي عبد اللهي أن الادعاءات حول دخول البرنامج النووي الإيراني مرحلة عسكرية تستند إلى أوهام.

ودعا عبد اللهي المنظمات الدولية، ولا سيما الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى التوقف عن إصدار تصريحات تفتقر إلى أساس بشأن المنشآت النووية الإيرانية.

وحذّر من أن اندلاع حرب جديدة ضد إيران لن يقتصر تأثيره على طرف دون آخر، مؤكدًا أن نيرانها ستطال الجميع.

وشدد على أن إيران أقوى من أي وقت مضى ومستعدة تمامًا لمواجهة أي تهديد من أي نوع وعلى أي مستوى.
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران مقر خاتم الأنبياء علي عبد اللهي
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