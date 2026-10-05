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مصدر عسكري يمني: طرد تحشيدات سعودية من تعز والسيطرة على منزل العليمي
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مصدر عسكري يمني: طرد تحشيدات سعودية من تعز والسيطرة على منزل العليمي

2026-10-05 13:08
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 أكد مصدر عسكري في القوات المسلحة اليمنية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) طرد تحشيدات سعودية من مديرية المواسط في محافظة تعز، والوصول إلى منزل (رئيس مجلس القيادة الرئاسي) رشاد العليمي.

وفي السياق، أكد مصدر عسكري لـ(سبأ) أنّ ما تروّج له وسائل إعلام سعودية عن "تقدّمات" تجاه منطقة ذوباب عارٍ عن الصحة ومحاولة للتغطية على فشلهم وهزائمهم المتكرّرة.

ومساء الأحد، أعلن المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، التصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين من طائرات "F-15" في أجواء محافظة تعز، وإجبارهما على المغادرة، موضحاً أنّ عملية التصدّي نُفّذت بعدد من صواريخ "أرض - جو" محلية الصنع.

وفي سياق العمليات العسكرية الميدانية، أعلن العميد سريع تنفيذ عمليتين نوعيتين استهدفتا شركة "أرامكو" في الرياض وخريص.

وتواصل القوات المسلحة اليمنية استهداف المنشآت الحيوية في عمق الأراضي السعودية، والتحشدات العسكرية التابعة للسعودية داخل اليمن، وذلك رداً على الاستهدافات والعدوان المستمر على الأعيان المدنية في محافظات صنعاء وصعدة وتعز وحجة ومأرب.

وأمس، أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، استمرار العفو الرئاسي عن من وصفهم بـ"المخدوعين" في صفوف تحشيدات "العدو السعودي"، وتفعيل آلية العفو الرئاسي في محافظة تعز، على غرار ما جرى في مديريات الساحل الغربي.

 وأشاد المشاط بجهود العقلاء والمتعاونين الذين يعملون على تجنيب مدينة تعز ما سمّاها مؤامرات "العدو السعودي".

الكلمات المفتاحية
السعودية الجيش اليمني القوات المسلحة اليمنية
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