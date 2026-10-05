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عربي ودولي

القوات اليمنية أسقطت طائرة تجسس سعودية وحررت مدينتين في تعز 
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عربي ودولي

القوات اليمنية أسقطت طائرة تجسس سعودية وحررت مدينتين في تعز 

2026-10-05 17:58
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أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في بيان اليوم الإثنين 05 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من طراز "وينق لونق 2" (Wing Loong II) تابعة للسعودية.

وأشار العميد سريع في بيانه إلى أن إسقاط طائرة الاستطلاع المسلحة تمّ بسلاح مناسب في أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة تعز.

 

حزام الأسد: فرار المرتزقة مستمر
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله حزام الأسد، استمرار فرار مرتزقة السعودية من رأس العارة في خليج عدن وصولًا إلى المواسط ومقر العليمي في تعز.

وأشار الأسد في تصريح له اليوم الاثنين، إلى استمرار نشر الأكاذيب من قِبل مرتزقة السعودية على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، موضحًا أن "انتصاراتهم" المزعومة لا تتعدى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقال حزام الأسد: "إن المرتزقة السعوديين يزعمون النصر في الإعلام، فيما على أرض الواقع الميداني، يلوذ مرتزقة السعودية بالفرار المستمر؛ ويمتد فرارهم من رأس العارة على ساحل خليج عدن وصولاً إلى منطقة المواسط ومحل استقرار الخائن العليمي في تعز".


تحرير مديريتي المعافر والمواسط 
وفي وقت لاحق أعلن مصدر عسكري يمني، تحرير مديريتي المعافر والمواسط بمحافظة تعز. وقال لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الرسمية: "تم بعون الله طرد الميليشيات التابعة لتحشيدات العدو السعودي في مديريتي المعافر والمواسط بمحافظة تعز".

 

عبد السلام: النظام السعودي يتحمل تبعات التصعيد 
في غضون ذلك، أكّد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام أن "النظام السعودي عاد مجدّدًا ليعلن بشكلٍ رسمي تصعيدًا في عدوانه وحصاره على اليمن، وذلك بعد الفشل الذريع الذي لاقاه عقب عدوان عام 2015م"، محذّرًا من أن عليه تحمل جميع التبعات والنتائج المترتبة على ذلك.

وأوضح عبد السلام في منشور له عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، أنه "بعد محاولات فاشلة لإبقاء حالة العدوان والحصار قائمة، مع البقاء في خلفية المشهد للتحكم بالتفاصيل من وراء ستار؛ يخرج النظام السعودي اليوم تحت وطأة هزائم تحشيداته ليظهر مجدّدًا على واجهة العدوان المباشر".

ولفت عبد السلام إلى أن هذا التصعيد المعلن يترافق مع ارتكاب العشرات من المجازر بحق المدنيين، كما حدث اليوم جراء استهداف القصف السعودي للمناطق المدنية والأحياء السكنية في أكثر من محافظة.

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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