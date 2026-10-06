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القوات المسلحة اليمنية تؤكد مقتل وإصابة أكثر من 200 من التحشيدات السعودية
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القوات المسلحة اليمنية تؤكد مقتل وإصابة أكثر من 200 من التحشيدات السعودية

2026-10-06 08:02
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أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن سلسلة عمليات عسكرية أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 200 قتيل وجريح في صفوف التحشيدات السعودية خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن ما يروّج له الجانب الآخر بشأن التطورات الميدانية لا يعكس حقيقة الوضع.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان اليوم الثلاثاء 06 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أن القوات اليمنية نفذت عشرات الضربات ضد تحركات وتحشيدات سعودية في رأس العارة والسقيا، مؤكدًا أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 200 عنصر، فضلًا عن إحراق عدد من الآليات.

وأضاف سريع أن الخسائر في صفوف التحشيدات السعودية، بشريًا وميدانيًا، "لم يسبق لها مثيل" خلال المواجهات السابقة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة اليمنية ما زالت تفرض سيطرتها على مواقع ومكاسبها الميدانية.

وأوضح أن القوات المسلحة اليمنية نفذت كذلك عشرات الضربات استهدفت تحشيدات سعودية شرقي محافظة الجوف، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى واحتراق عدد من الآليات.

وأشار سريع إلى تنفيذ عمليات أخرى ضد تحشيدات سعودية شرقي رغوان في محافظة مأرب، مؤكدًا أنها أسفرت أيضًا عن سقوط قتلى وجرحى واحتراق عدد من الآليات.
 

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السعودية اليمن القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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