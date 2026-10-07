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القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار الملك خالد في الرياض وتسقط مُسيّرة سعودية في الجوف
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عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار الملك خالد في الرياض وتسقط مُسيّرة سعودية في الجوف

2026-10-07 07:42
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استهدفت القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم الأربعاء 07 تشرين الأول/أكتوبر 2026، مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض، وأسقطت طائرة تجسس سعودية في أجواء محافظة الجوف، كما استهدفت إمدادات عسكرية سعودية في جوار مطار عدن.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في بيان: "استهدفت قواتنا المسلحة قبل قليل مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار".

وفي بيان آخر له فجر اليوم، قال العميد سريع: إن "قواتنا المسلحة تمكنّت بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة نوع (CH-4) تابعة للعدو السعودي".

ولفت إلى أن إسقاط الطائرة تم "أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة الجوف"، منوهًا إلى أن "عملية الاستهداف تمت بسلاح مناسب".

يُشار إلى أن إسقاط القوات المسلحة اليمنية هذه المُسيّرة المسلحة يأتي بعد أقل من 48 ساعة على إسقاطها طائرة سعودية أخرى من نوع "وينغ لونغ".

وفي بيان ثالث أعلن العميد يحيى سريع، أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت صباح اليوم أيضًا وبصواريخ بالستية إمدادات عسكرية سعودية وصلت إلى معسكر بدر جوار مطار عدن الدولي، مؤكدًا أن هذا الاستهداف نتج عنه صرع وإصابة عدد من الضباط السعوديين.

ووجه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية تحذيرًا إلى "العدو من استخدام مطار عدن المدني لأي أغراض عسكرية".
 

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السعودية اليمن القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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