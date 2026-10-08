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عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية تحذر العاملين في المنشآت النفطية والمطارات السعودية
عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية تحذر العاملين في المنشآت النفطية والمطارات السعودية

2026-10-08 15:20
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حذّرت القوات المسلحة اليمنية جميع الموظفين والخبراء والمهندسين والعمال في المنشآت النفطية السعودية من التواجد في الأماكن التي تمثل أهدافًا لقواتها، داعيةً إياهم إلى تجنبها حفاظًا على حياتهم، سواء كانت مواقع سبق استهدافها أو مواقع أخرى.

كما جدّدت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لشركات الملاحة الجوية، والمسافرين والعاملين في المجالات والمطارات التي سبق الإعلان عنها، داعيةً إلى الالتزام بالتحذيرات الصادرة بهذا الشأن.
 

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن القوات المسلحة اليمنية
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