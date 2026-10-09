دعا الناطق باسم حكومة التغيير والبناء، الدكتور عمر داعر البخيتي، شركات الطيران إلى الابتعاد عن المطارات السعودية لسلامتها وسلامة ركابها، وكافة العاملين في المنشآت النفطية السعودية إلى إخلاء الأماكن التي تم إعلانها أهدافًا للقوات المسلحة حفاظًا على سلامتهم.

وأكد البخيتي في حديث لوكالة "سبأ" اليمنية الرسمية نشر اليوم الجمعة 09 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أن "الأجواء والمطارات والبنية الاقتصادية السعودية أصبحت ضمن مسرح عمليات القوات المسلحة اليمنية".

كما دعا الناطق باسم الحكومة اليمنية، الأنظمة والحكومات التي يحاول العدو السعودي توريطها في العدوان على اليمن ألا تكون شريكًا في سفك دماء الشعب اليمني المظلوم، لافتًا إلى أن سجل وتاريخ العدو السعودي المجرم حافل بالجرائم المروعة بحق أبناء الشعب اليمني على مدى 12 عامًا.

وأوضح البخيتي أن إشعال العدو السعودي لجبهة حرب في منطقة باب المندب وتحويلها إلى ساحة اشتباك ناري مفتوح، تهديد للملاحة البحرية وهو من يتحمل كافة التداعيات.

وبمناسبة الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، بعث الناطق باسم الحكومة اليمنية، بتحية الفخر والاعتزاز للشعب الفلسطيني ومقاومته، مجدداً التأكيد على أن اليمن سيكون دائمًا إلى جانب شعب فلسطين وقضيته العادلة.

تحذير جديد

في غضون ذلك وجه مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC اليوم الجمعة، تحذيرًا جديدًا إلى شركات الطيران، للتأكيد على خطر الملاحة الجوية في الأجواء السعودية.

وجاء في التحذير: "نتيجة للحصار المستمر والعدوان الجائر من قبل النظام السعودي على الشعب اليمني، تؤكد القوات المسلحة اليمنية بأن على جميع شركات الطيران العاملة في أجواء السعودية بأخذ الحيطة والحذر، كون أجواء السعودية تعتبر مسرحًا لعمليات قواتنا الصاروخية (باستثناء الاجواء المقدسة فوق مكة والمدينة) حتى انتهاء العدوان والحصار على بلدنا".

وأهابت القوات المسلحة اليمنية بشركات الطيران "ضرورة عدم تجاهل هذه التحذيرات وأخذها على محمل الجد".

أضاف التحذير: "وبذلك تُخلي القوات المسلحة اليمنية مسؤوليتها الكاملة عن أي مخاطر أو تبعات قد تنشأ للطائرات وطواقمها والمسافرين والموظفين نتيجة عن عدم التزام شركات الطيران بالابتعاد عن أجواء المناطق المذكورة".

وختم: "كما تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن هذا التحذير بالخطر يظل ساريًا ونافذًا حتى إشعار آخر، وسيتم إبلاغكم بأي مستجدات فور حدوثها".



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