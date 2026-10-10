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عربي ودولي

اليمن: عدوان سعودي على صعدة وحجة والحديدة
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عربي ودولي

اليمن: عدوان سعودي على صعدة وحجة والحديدة

2026-10-10 10:05
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 استهدف الطيران السعودي بالصواريخ عددًا من المناطق في محافظة صعدة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح مصدر محلي للوكالة أن القصف الصاروخي طال مناطق متفرقة في مديريات كتاف والبقع وسحار وآل سالم.

وفي السياق، أفادت "سبأ" بإصابة 3 مواطنين جراء 6 غارات شنّها الطيران السعودي على مديرية عبس بمحافظة حجة، شمالي غرب اليمن.

كما أشارت الوكالة إلى أن الطائرات السعودية استهدفت محطة شركة النفط اليمنية في مديرية باجل بمحافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر.

ومنذ أسابيع، تشنّ السعودية غارات على صنعاء ومحيطها، بالتزامن مع معارك عنيفة تدور في مناطق عدة في اليمن. 

وفيما يتواصل العدوان السعودي على اليمن، تردّ القوات المسلحة اليمنية باستهداف المنشآت الحيوية في الأراضي السعودية، والتحشيدات العسكرية التابعة للسعودية على الأراضي اليمنية.

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن العدوان الاميركي السعودي على اليمن صعدة
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