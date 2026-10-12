رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مزاعم الرئيس الأميركي بشأن عودة مضيق هرمز إلى الوضع الطبيعي، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا تتطابق والواقع الميداني، وأن الأمن لن يعود إلى هذا الممر المائي ما دامت الولايات المتحدة تواصل الحصار البحري والحرب الاقتصادية. وأرجَع بقائي سبب المشكلة في مضيق هرمز إلى اعتداءات الولايات المتحدة الأميركية على إيران.

في مؤتمر صحفي، أضاف بقائي أن ما حدث في المضيق نتيجة للعدوان الأميركي، وليس لبسط الإدارة والسيطرة فحسب، مشيرًا إلى استمرار تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران عبر الوسطاء، قائلًا إن بلاده تدرس المواقف الأميركية المطروحة، وستُعلن موقفها للوسطاء عند الانتهاء من درسه.

في ما يتعلق بالتصعيد ضد اليمن، قال بقائي إن مشاوراتٍ تُجرى بين إيران ودول المنطقة. وأضاف: "عبّرنا عن استعدادنا للمساعدة في الحوار بين السعودية واليمن، فالتصعيد لا يخدم سوى الكيان الصهيوني". ولفت إلى وجود خريطة طريق موقّعة بين السعودية واليمن منذ زمن، لكن لم تُطبق.

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