كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي الاحتلال يواصل جرائمه.. هدم منازل 80 عائلة واعتقالات واسعة واقتحام للأقصى

لبنان

اعتداءات العدو مستمرة.. قصف مدفعي وغارات جوية وتوغّل في محيط كفرشوبا
🎧 إستمع للمقال
لبنان

اعتداءات العدو مستمرة.. قصف مدفعي وغارات جوية وتوغّل في محيط كفرشوبا

2026-10-12 13:36
105

تواصل قوات العدو اعتداءاتها على القرى جنوب لبنان، عبر القصف المدفعي والغارات الجوية وعمليات التمشيط بالأسلحة الرشاشة، إذ استهدف القصف المدفعي الصهيوني وادي زبقين، ووادي السلوقي، والمنصوري، ومنطقة الشميس في كفرشوبا، ومنطقة العريش في حاريص، وكفرتبنيت، وأطراف برعشيت.

كما سُجّلت عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في صربين، وزوطر الشرقية، والمنصوري، وحولا، وكفرتبنيت، وأطراف برعشيت، والحي الشرقي في بلدة كفرشوبا، بالتزامن مع تقدم دبابات معادية.

وقد توغّلت قوة صهيونية مؤلفة من دبابتَي "ميركافا" ونحو 30 عنصر مشاة، انطلاقًا من تلة رويسات العلم باتجاه شعب الحافور شرقي بلدة كفرشوبا، ثم توجهت نحو منطقة الشميس وتمركزت فيها، بالتزامن مع تنفيذ تمشيط متقطع بالأسلحة الرشاشة باتجاه الحي الشرقي للبلدة.

كذلك، استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدة كفرتبنيت ووادي السلوقي، فيما شنّ الطيران الحربي الصهيوني غارات استهدفت بلدة كفرتبنيت ووادي الحجير.

هذا، وألقت محلقة صهيونية قنبلة صوتية في محيط كفرشوبا.

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان جيش الاحتلال الاسرائيلي كفرشوبا جنوب لبنان
إقرأ المزيد
المزيد
بري بحث مع تجار النبطية سبل إنقاذ القطاع الاقتصادي وتسلم ملفًا كاملًا بأضرار العدوان
بري بحث مع تجار النبطية سبل إنقاذ القطاع الاقتصادي وتسلم ملفًا كاملًا بأضرار العدوان
لبنان منذ 45 دقيقة
اعتداءات العدو مستمرة.. قصف مدفعي وغارات جوية وتوغّل في محيط كفرشوبا
اعتداءات العدو مستمرة.. قصف مدفعي وغارات جوية وتوغّل في محيط كفرشوبا
لبنان منذ ساعة
حزب الله يعلن عن مشروع الإيواء الجديد
حزب الله يعلن عن مشروع الإيواء الجديد "وعد والتزام"
لبنان منذ ساعتين
في ذكرى
في ذكرى "طوفان الأقصى" الثالثة.. قضية فلسطين تنبض في قلب شوارع طرابلس
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
اعتداءات العدو مستمرة.. قصف مدفعي وغارات جوية وتوغّل في محيط كفرشوبا
اعتداءات العدو مستمرة.. قصف مدفعي وغارات جوية وتوغّل في محيط كفرشوبا
لبنان منذ ساعة
عزّ الدين: المقاومة باقية ومستمرة 
عزّ الدين: المقاومة باقية ومستمرة 
لبنان منذ 3 ساعات
الاحتلال ينسف المنازل في حي الشجاعية ويواصل اعتداءاته على قطاع غزة
الاحتلال ينسف المنازل في حي الشجاعية ويواصل اعتداءاته على قطاع غزة
عربي ودولي منذ 4 ساعات
أعمال عسكرية ونشاط استيطاني ومنظّمات لبنانية وأميركية على الخط: ماذا يجري في الجنوب؟
أعمال عسكرية ونشاط استيطاني ومنظّمات لبنانية وأميركية على الخط: ماذا يجري في الجنوب؟
مقالات مختارة منذ 8 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة