تواصل قوات العدو اعتداءاتها على القرى جنوب لبنان، عبر القصف المدفعي والغارات الجوية وعمليات التمشيط بالأسلحة الرشاشة، إذ استهدف القصف المدفعي الصهيوني وادي زبقين، ووادي السلوقي، والمنصوري، ومنطقة الشميس في كفرشوبا، ومنطقة العريش في حاريص، وكفرتبنيت، وأطراف برعشيت.

كما سُجّلت عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في صربين، وزوطر الشرقية، والمنصوري، وحولا، وكفرتبنيت، وأطراف برعشيت، والحي الشرقي في بلدة كفرشوبا، بالتزامن مع تقدم دبابات معادية.

وقد توغّلت قوة صهيونية مؤلفة من دبابتَي "ميركافا" ونحو 30 عنصر مشاة، انطلاقًا من تلة رويسات العلم باتجاه شعب الحافور شرقي بلدة كفرشوبا، ثم توجهت نحو منطقة الشميس وتمركزت فيها، بالتزامن مع تنفيذ تمشيط متقطع بالأسلحة الرشاشة باتجاه الحي الشرقي للبلدة.

كذلك، استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدة كفرتبنيت ووادي السلوقي، فيما شنّ الطيران الحربي الصهيوني غارات استهدفت بلدة كفرتبنيت ووادي الحجير.

هذا، وألقت محلقة صهيونية قنبلة صوتية في محيط كفرشوبا.

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