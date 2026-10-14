كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي الشرع واليمن: هل يستحق الأمر المغامرة؟

عربي ودولي

ارتفاع أسعار النفط واستقرار سعر الذهب
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

ارتفاع أسعار النفط واستقرار سعر الذهب

2026-10-14 07:51
94

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء 14 تشرين الأول/أكتوبر 2026، مع تقييم المتعاملين مخاطر الإمدادات الناجمة عن الصراع بين حركة أنصار الله اليمنية والنظام السعودي، فضلًا عن آفاق زيادة إمدادات ‌الديزل من روسيا، بحسب "رويترز".

ومع بداية التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتًا أو 0.8 بالمئة إلى 106.58 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0030 بتوقيت غرينتش، بينما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80 سنتًا أو 0.9 بالمئة إلى 94.94 دولارا للبرميل.

من جهة أخرى، استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مع ترقب المتعاملين صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والتي قد تؤثر في قرار مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقبل بشأن السياسة النقدية.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4161.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:11 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 4185 دولارًا.

الكلمات المفتاحية
السعودية النفط اليمن العدوان الاميركي السعودي على اليمن الذهب
إقرأ المزيد
المزيد
ارتفاع أسعار النفط واستقرار سعر الذهب
ارتفاع أسعار النفط واستقرار سعر الذهب
عربي ودولي منذ ساعتين
أنصار الله: المواجهة في هذه الجولة الحاسمة مع العدو ماضية لتحقيق أهدافها
أنصار الله: المواجهة في هذه الجولة الحاسمة مع العدو ماضية لتحقيق أهدافها
عربي ودولي منذ 12 ساعة
"وول ستريت جورنال": ابن سلمان يتنقل بين قصور محصنة ومجهزة
عربي ودولي منذ 12 ساعة
المشاط: معركة اليوم تهدف لإنهاء العدوان السعودي على شعبنا واستعادة ثرواته الوطنية
المشاط: معركة اليوم تهدف لإنهاء العدوان السعودي على شعبنا واستعادة ثرواته الوطنية
عربي ودولي منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
فاتورة التصعيد مع اليمن: السعودية تُخاطِر باقتصادها
فاتورة التصعيد مع اليمن: السعودية تُخاطِر باقتصادها
مقالات مختارة منذ ساعة
الشرع واليمن: هل يستحق الأمر المغامرة؟
الشرع واليمن: هل يستحق الأمر المغامرة؟
مقالات مختارة منذ ساعة
ارتفاع أسعار النفط واستقرار سعر الذهب
ارتفاع أسعار النفط واستقرار سعر الذهب
عربي ودولي منذ ساعتين
«اتفاقية مكّة» إلى البرلمان | المعارضة لإردوغان: كفى مخاطرةً بتركيا
«اتفاقية مكّة» إلى البرلمان | المعارضة لإردوغان: كفى مخاطرةً بتركيا
مقالات مختارة منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة