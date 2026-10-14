ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء 14 تشرين الأول/أكتوبر 2026، مع تقييم المتعاملين مخاطر الإمدادات الناجمة عن الصراع بين حركة أنصار الله اليمنية والنظام السعودي، فضلًا عن آفاق زيادة إمدادات ‌الديزل من روسيا، بحسب "رويترز".

ومع بداية التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتًا أو 0.8 بالمئة إلى 106.58 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0030 بتوقيت غرينتش، بينما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80 سنتًا أو 0.9 بالمئة إلى 94.94 دولارا للبرميل.

من جهة أخرى، استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مع ترقب المتعاملين صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والتي قد تؤثر في قرار مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقبل بشأن السياسة النقدية.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4161.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:11 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 4185 دولارًا.

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