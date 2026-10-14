أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفاة أرامكو في الرياض، وذلك تنفيذًا لما التزمت به في تحذيراتها للعدو السعودي المجرم.

وأوضح الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان له اليوم الأربعاء 14 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أن العملية تأتي "ردًّا على العدوان السعودي الغاشم على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة وفي إطار عمليات الردع تجاه المعتدي السعودي الذي استهدف بلدنا وشعبنا خلال فترة التصعيد بـ 2281 غارة جوية وصاروخاً ارتكب من خلالها عشرات الجرائم".

أضاف العميد سريع: "وتنفيذًا لما التزمتْ بهِ القواتُ المسلحةُ في تحذيراتِها للعدوِّ السعوديِّ المجرمِ، نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفت شركةَ أرامكو في الظهرانِ بالمنطقةِ الشرقيةِ ومطارَ خالدٍ الدوليَّ ومصفاةَ أرامكو في الرياضِ".

وأوضح سريع أن العملية نفذت بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحةِ والطائراتِ المُسيرة، مؤكدًا أن "الإصابة كانت دقيقةً بفضلِ اللهِ وتسببت بدمارٍ وبنشوبِ حرائقَ في المواقعِ المستهدفةِ".

وأكد العميد سريع في بيانه أن عمليات القوات المسلحة اليمنية باتجاهِ العمقِ السعوديِّ "ستستمرُّ خلالَ الأيامِ المقبلةِ باستهدافِ مطاراتِ العدوِّ السعوديِّ ومنشآتِهِ النفطيةِ وستكونُ عواقبُها عليهِ وخيمةً بإذنِ اللهِ وقوتِهِ".

وجدد سريع تحذير القوات المسلحة اليمنية لكافةَ شركاتِ الملاحةِ العالميةِ والمواطنينَ والعاملينَ في تلكَ المطاراتِ والشركاتِ بالابتعادِ عنها والإخلاءِ الفوريِّ لها كونَها أصبحت أهدافًا مشروعةً لقواتِنا المسلحةِ.

وختم: "مستمرونَ في فرضِ معادلةِ الحصارِ بالحصارِ والتصعيدِ بالتصعيدِ واستهدافِ التحشيداتِ التابعةِ للعدوِّ السعوديِّ حتى وقفِ العدوانِ وإنهاءِ الحصارِ عن بلدِنا العزيزِ.. واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيلُ، نعمَ المولى ونعمَ النصيرُ.. عاشَ اليمنُ حرًا عزيزًا مستقلًا، والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمةِ".

الكلمات المفتاحية