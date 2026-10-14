أعلنت بحرية حرس الثورة الإسلامية عن غرق سفينة حاويات كانت تحمل أكثر من 2500 حاوية، صباح اليوم الأربعاء 14 تشين الأول/أكتوبر 2026، في المياه الواقعة جنوب مضيق هرمز، إثر اصطدامها بلغم بحري وانفجارها واندلاع حريق شديد فيها.

وأوضحت بحرية حرس الثورة الإسلامية في بيان أن سفينة الحاويات حاولت عبور مضيق هرمز عبر مسار غير قانوني وخطير، مشيرةً إلى أنها غرقت نتيجة شدة النيران.

ودعت بحرية حرس الثورة الإسلامية السفن المحلية والصيادين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء الإبحار في المنطقة، تفاديًا للاصطدام بالحاويات التي قد تطفو على سطح المياه.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت عن تلقيها لبلاغ عن حادث داخل مضيق هرمز. وقالت إن مصدرًا موثوقًا تم التحقق منه أفاد بأن سفينة حاويات تعرّضت لضربة بمقذوف مجهول.



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