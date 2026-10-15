كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تحركات واسعة لشركات الطيران السعودية لإجلاء عشرات الطائرات من مطار الرياض، في ظل العمليات اليمنية، وما تفرضه من ضغوط على قطاع الطيران السعودي وشبكة رحلاته.

ونقلت الصحيفة، استنادًا إلى بيانات موقع "فلايت رادار"، أن عدد الطائرات الموجودة في مطار الرياض انخفض من 134 طائرة إلى 38 طائرة حتى ظهر أمس الأربعاء، في مؤشر على اتساع عمليات نقل الطائرات إلى مطارات أخرى.

كما أفادت الصحيفة بأن شركة"طيران الرياض" نقلت أربع طائرات من أصل خمس كانت متوقفة في مطار الرياض إلى مطارات أخرى، من بينها مطار المدينة المنورة.

وبحسب الصحيفة، أظهر تقرير تأميني خسارة طائرة بصورة كلية وتضرر خمس طائرات أخرى في مطار الرياض، بقيمة تأمينية إجمالية تُقدّر بنحو 375 مليون دولار.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن استمرار إغلاق مطار الرياض يفاقم الضغوط على شركات الطيران السعودية، ويعطل جزءا من شبكة رحلاتها، فضلًا عن احتمال ارتفاع كبير في تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب، على خلفية الهجمات التي تستهدف المطارات.

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