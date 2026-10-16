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إيران

طهران تدين افتتاح سفارة كولومبيا في القدس المحتلة
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إيران

طهران تدين افتتاح سفارة كولومبيا في القدس المحتلة

2026-10-16 10:37
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أدانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة إقدام الحكومة الكولومبية على افتتاح سفارتها، في القدس المحتلة، مشددة على أن القدس جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين التاريخية.

في بيان أصدرته وزارة الخارجية الايرانية، اليوم الجمعة (16 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، أكدت أن هذه الخطوة تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

جاء في البيان: "إن القدس جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين، والدول جميعها ملزمة بموجب القانون الدولي بالامتناع عن أي إجراء من شأنه أن يمثل اعترافًا باحتلال الكيان الصهيوني".

وأضاف البيان: "مما لا شك فيه في إن تساوق الهيئة الحاكمة الحالية في كولومبيا مع كيان محتل وممارس للإبادة الجماعية، وإضفاء الشرعية على احتلال أرض فلسطين، يتناقض بوضوح وتطلعات الاستقلال والعدالة التي شكلت جزءًا رئيسًا من تاريخ نضال شعب هذا البلد وأمريكا اللاتينية".

وأكدت الخارجية الإيرانية في بيانها أن: "إقدام الهيئة الحاكمة في كولومبيا على افتتاح سفارة بلادها، في القدس المحتلة، يخالف الالتزامات القانونية الدولية لهذا البلد فيما يتعلق باحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، ويُعد تأييدًا للاحتلال وانتهاكًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

ختمت الخارجية الإيرانية بيانها بالقول: "لذلك؛ يجب على الحكومة الكولومبية أن تتحمّل مسؤولية تبعات قرارها غير الأخلاقي والمنافي للقانون الدولي".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني القدس المحتلة كولومبيا الخارجية الايرانية
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