أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على لسان عدد من قياداتها العسكرية، أنّ قواتها المسلحة جاهزة لضمان أمن البلاد في أي مواجهة جديدة، مشددة على أنّ "مضيق هرمز يخضع لرقابة وإشراف كاملين منها".

اللواء حاتمي: قواتنا على أهبة الاستعداد

في هذا السياق، أكد القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي أنّ: "مضيق هرمز يخضع لرقابة وإشراف كاملين"، مشددًا على أنّ القوات المسلحة الإيرانية "على أهبة الاستعداد لخوض أي معركة". وقال حاتمي، خلال كلمة له في "جامعة الإمام علي (ع) العسكرية" اليوم الجمعة (16 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، إنّه "بفضل المراقبة الكاملة من الجيش والحرس الثوري، لم تتمكن أي قطع بحرية تابعة للعدو من دخول النطاق البحري لبحر عُمان ومضيق هرمز".

وأضاف: "لقد استغلت، اليوم، فرصة الهدوء في ساحة المعركة لإظهار وجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنتصر والناجح للجميع»، مشيرًا إلى أنّ العديد من قواعد العدو «تضررت، وباتت رؤيته وقدراته عاجزة وخافتة".

العميد إيزدي: العدو سيمنى بالفشل

من جهته أعلن نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد مصطفى إيزدي أنّ: "أي تحرك للعدو ضد البلاد سيُمنى بالفشل". وأكد إيزدي، في تصريح صحافي: "جاهزية القوات المسلحة الإيرانية لضمان أمن البلاد، برًا وبحرًا وجوًا، وفي مجال الدفاع الجوي"، مشددًا على أنّ: "أي تحرك للعدو سيُمنى بالفشل".

العميد أكرمي نيا: أدخلنا معدات جديدة

بدوره أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا أن: "قدراتنا في مجال الدفاع الجوي أصبحت أعلى مما كانت عليه، خلال حرب رمضان، وقد أدخلنا معدات جديدة إلى منظومتنا القتالية". ولفت العميد أكرمي نيا أن الدفاعات الجوية الإيرانية قد أسقطت، خلال الأسابيع الأخيرة، عدة طائرات مُسيّرة أميركية، كما أعدّت قوات الدفاع الجوي خططًا عملياتية وتقنية جديدة، ونفّذتها في إطار مقر قيادة الدفاع الجوي".

وقال: لقد "تدرّبنا على تنفيذ عمليات مشتركة ومبتكرة، وعزّزنا تغطية الدفاع الجوي في أنحاء البلاد، بشكل كبير، مقارنة بالمرحلة التي سبقت الحرب". وأضاف العميد أكرمي نيا: كما "أجرينا خلال هذه المرحلة مناورات مشتركة مع القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، بهدف تعزيز التنسيق بين الجانبين".

وأشار أكرمي نيا إلى أن السفن الحربية الأميركية ابتعدت إلى مسافات تتجاوز 500 كيلومتر عن سواحل الخليج، وقال: "بفضل الخطط العملياتية التي يجري تنفيذها، ستُجبر خلال الأيام المقبلة على الابتعاد إلى مناطق أبعد".

آية الله حاجي صادقي: سنشهد النصر قريبًا

بدوره أكد ممثل قائد الثورة الإسلامية في حرس الثورة آية الله حاجي صادقي أنه: "على الرغم مما لحق بنا من أضرار في الحرب؛ إلا أننا شهدنا الكثير من الإنجازات والإبداعات والأعمال العظيمة". وقال: "ليعلم العدو أن قواتنا المسلحة تشبثت بمضيق هرمز الحيوي بإحكام، وقطعًا لن يكتب للعدو النجاح أبدًا في عبوره". ورأى أن :"مضيق هرمز اليوم هو الخط الأمامي للدفاع عن الثورة الإسلامية وجبهة الحق في مواجهة جبهة الكفر برمتها، وسنشهد النصر قريبًا".

هذا؛ وقد جاءت تصريحات المسؤولين الإيرانيين ردًا على ما أعلنته شبكة "سي إن إن" بأنّ الجيش الأميركي أعدّ خيارات هجومية تشمل احتمال استخدام قنبلة «MOAB»، المعروفة باسم "أمّ القنابل"، ضدّ منشآت الطاقة الإيرانية، بينها "جبل الفأس".

بحسب مسؤولين تحدّثوا إلى الشبكة، طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "إعداد حُزم ضربات تطاول البنية التحتية للطاقة، فيما شملت النقاشات احتمال تنفيذ هجوم يسبق تقليص الانتشار الأميركي في المنطقة".

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