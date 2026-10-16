صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن "الحكومة البريطانية لا يمكنها بالتهرب وقلب الحقائق أن تخفي دورها المخرب في انعدام الأمن غربي آسيا".

جاء ذلك في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس"، تعليقًا على تصريحات إد ميليباند وزير الخارجية البريطاني، الذي وصف الإجراءات الدفاعية الإيرانية بأنها "عدوان".

وقال بقائي في منشوره: لقد "وصف وزير الخارجية البريطاني إيران بـ"المعتدي"- في وقت تعرضت فيه خلال 9 أشهر فقط مرتين لعدوان عسكري، وفي خضم مفاوضات دبلوماسية - يعادل قلبا سخيفا للحقائق وتبديلا واضحا بين المعتدي والضحية".

أضاف: بقائي: "هذا الموقف يمثل محطة جديدة في السجل الطويل للتحركات العدائية البريطانية ضد الشعب الإيراني".

وكان وزير الخارجية البريطاني قد قال في بيان، إن "المحاولات المستمرة التي تقوم بها إيران لتقويض أمن المملكة المتحدة وشركائها الدوليين من خلال شبكاتها الإجرامية والجماعات الوكيلة والأنشطة الخبيثة المدعومة من الدولة، تعد أمرًا غير مقبول".

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