Your browser does not support the video tag.

أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية، عن انفجار ناقلة نفط عملاقة ثانية إثر اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز.

وأفادت العلاقات العامة لبحرية حرس الثورة الإسلامية بأن ناقلة نفط عملاقة ثانية من السفن المخالفة قد اندلعت فيها نيران هائلة صباح اليوم السبت 17 تشرين الأول/أكتوبر إثر اصطدامها بلغم بحري.

ووفقًا للبيان، فإن ناقلة النفط العملاقة كانت محملة بأكثر من مليوني برميل من النفط الخام، وحاولت بتضليل الجيش الأميركي المعتدي، العبور عبر مسار غير قانوني بعد إطفاء كافة أنظمة التتبع وأجهزة الرادار لديها، إلا أن اصطدامها باللغم البحري أدى إلى انفجار هائل في غرفة المحركات، ما أسفر عن توقف السفينة المخالفة في مكانها.

الكلمات المفتاحية