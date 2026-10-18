اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد (18 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، بالأوضاع الاقتصادية خصوصًا التي تسببها التوترات والحروب الظالمة الأميركية على الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث ركزت الصحف على مؤشرات الانحدار الاقتصادي العالمي لا سيما في الولايات المتحدة، وأن الأوضاع في منطقة الخليج تتبع الانهيار الأميركي في قطاعات متعددة أهمها الذكاء الاصطناعي وأمن الطاقة.

فقاعة "وول ستريت" في متناول إيران

بداية، كتبت صحيفة رسالت: "يمر القطاع السياسي في السوق المالية الأمريكية بواحدة من أكثر فتراته حساسية؛ فترة تتصادم فيها عوامل التفاؤل الواسع النطاق بشأن الذكاء الاصطناعي، واستثمارات بمئات المليارات من الدولارات، والاعتماد المتزايد على التمويل القائم على الديون، والمخاوف من استمرار التضخم.

ظاهريًا، يُعد ازدهار الذكاء الاصطناعي مؤشرًا على قوة الاقتصاد الأمريكي وتفوق البلاد التكنولوجي؛ لكن في أعماق السوق، يبرز سؤال أكثر أهمية: هل تتناسب العائدات الحقيقية لهذه التكنولوجيا مع تقييم الشركات والتكاليف التي تتكبدها لتطويرها؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، فماذا يحدث عندما تجبر صدمة اقتصادية أو جيوسياسية المستثمرين على إعادة النظر في توقعاتهم؟

وتابعت الصحيفة "لا تقتصر أهمية هذا السؤال بالنسبة لإيران على التطورات في بورصة نيويورك. ففي ظل وضع قد يؤثر فيه التوتر العسكري بين إيران والولايات المتحدة والكيان الصهيوني على سوق الطاقة العالمية، يصبح احتمال هشاشة الأسواق المالية الأمريكية أحد المتغيرات التي يمكن دراستها في تحليل تكاليف وفوائد الحرب. بالطبع، ثمة فجوة كبيرة بين وجود هذه الثغرة واستخدامها الفعال؛ فجوة ستتحدد بناءً على الاقتصاد الحقيقي، وردود فعل السوق، والعلاقات الإقليمية، والتبعات القانونية والإنسانية لأي تصعيد عسكري".

وأضافت الصحيفة "يعتمد جزء كبير من نمو سوق الأسهم الأمريكية في السنوات الأخيرة على أداء وتوقعات عدد محدود من شركات التكنولوجيا الكبرى. وتُعدّ شركات مثل إنفيديا، ومايكروسوفت، وأمازون، وألفابت في صميم هذا التوجه؛ فهي الشركات التي تقود معظم الاستثمارات في هذا المجال، بدءًا من تصميم الرقائق الإلكترونية وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى خدمات الحوسبة السحابية وبناء مراكز البيانات".

وبحسب الصحيفة "لا تكمن المشكلة في افتقار الذكاء الاصطناعي إلى القيمة الاقتصادية. فهذه التقنية تُغير طريقة إنتاج الشركات للبيانات وإدارتها وتقديم الخدمات وتصميم المنتجات والعمل، ومن المرجح أن تُصبح حجر الزاوية في الاقتصاد العالمي على المدى الطويل. تكمن المشكلة في الفجوة المحتملة بين القيمة الاقتصادية طويلة الأجل والأسعار التي سيدفعها المستثمرون اليوم لتحقيق تلك القيمة في المستقبل".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "شركات التكنولوجيا تستثمر مبالغ طائلة في تطوير بنية تحتية جديدة، بدءًا من شراء معالجات متطورة وبناء مراكز بيانات، وصولًا إلى توفير الكهرباء ومعدات التبريد وشبكات الاتصالات وقدرات الحوسبة السحابية. ويعتمد تحويل هذه الاستثمارات إلى إيرادات مستدامة على عوامل مثل نمو قاعدة العملاء، والقدرة الشرائية للمستهلكين، وأسعار الخدمات، وسرعة نشر التطبيقات التجارية للذكاء الاصطناعي".

فإذا زادت قدرة المعالجة بوتيرة أسرع من الطلب المُدرّ للدخل، ستواجه الشركات بنية تحتية تتجاوز تكاليف بنائها وصيانتها عوائدها الاقتصادية. وفي مثل هذه الحالة، حتى الشركات التي تمتلك تكنولوجيا متطورة وقاعدة عملاء واسعة قد تواجه ضغوطًا على هوامش الربح وانخفاضًا في توقعات المستثمرين. وقد حذّر صندوق النقد الدولي، في تقييماته للاستقرار المالي، من ارتفاع تقييمات بعض الأصول، وانتشار التمويل المتسلسل في قطاع الذكاء الاصطناعي، واحتمالية انتقال الصدمات بين الشركات المترابطة.

بالنسبة لإيران، لا تكمن أهمية هذا الوضع في افتراضه حتمية حدوث انهيار مالي كبير، أو في أن صدمة إقليمية وحدها كفيلة بردع الحكومة الأمريكية عن مواصلة الحرب. بل تكمن الأهمية في الترابط بين الأمن الإقليمي، وأسواق الطاقة، واستقرار الاستثمار، والسياسة الاقتصادية الأمريكية. إذا اضطر صناع القرار في واشنطن إلى الموازنة بين الإنفاق العسكري ومخاطر ارتفاع التضخم، والضغط على الشركات المُثقلة بالديون، ومخاوف الحلفاء الإقليميين، فقد يصبح الحفاظ على مسار دبلوماسي موثوق أكثر أهمية في حساباتهم.

في نهاية المطاف، يتحقق الردع الفعال عندما يُدرك الطرف الآخر تكلفة تصعيد الصراع، ليس فقط في المجال العسكري، بل في مجموعة من العواقب الاقتصادية والإقليمية والسياسية. إن هشاشة سوق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في منطقة الخليج تشكل جزءًا من هذه الصورة المعقدة، وهي صورة تسلط الضوء على الحاجة إلى منع حرب أوسع نطاقًا، ولكنها ليست وحدها مؤشرًا على نتيجتها".

أميركا وإحراق نفسها

هذا؛ وكتبت صحيفة وطن أمروز: "يوم الأربعاء الماضي، وخلال جولته الانتخابية، صرّح الرئيس الأمريكي لأنصار الحزب الجمهوري في أريزونا بأن الولايات المتحدة و"إسرائيل" قد تجاوزتا الحد في الحروب الأخيرة ضد إيران. وأشار دونالد ترامب تحديدًا إلى اغتيال قائد الثورة وقادة إيرانيين، مؤكدًا أنه لن يغتال قادة إيرانيين مرة أخرى.

كما صرّح ترامب في بيان آخر: "لن أستخدم أسلحة نووية ضد إيران. لسنا بحاجة إلى ذلك". ثم قال: "أم القنابل ليست قنبلة نووية".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "الرئيس الأمريكي أدلى بهذا التصريح في الوقت الذي أفادت فيه شبكة سي بي إس الأمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن البنتاغون، بأوامر من ترامب، قد أعدّ خطة لاستخدام قنابل "أم القنابل" (MOAB) في حرب محتملة ضد إيران. بعد هذا التقرير، أعلن بعض الخبراء العسكريين أن قنبلة "أم القنابل" هي نوع من القنابل النووية التكتيكية التي اختبرها الأمريكيون مؤخرًا في صحراء نيفادا.

كما ذكر هؤلاء الخبراء أن هذا النوع من القنابل هو مزيج من القنابل الخارقة للدروع والقنابل النووية التكتيكية. بحسب هؤلاء الخبراء، تتمتع هذه الأنواع من القنابل بقدرة على اختراق عشرات الأمتار تحت الأرض، ليحدث انفجار نووي على عمق محدد. ويُقال أيضاً إن شدة الانفجار النووي لهذه القنابل قابلة للتحكم، وأن مهندسي البنتاغون العسكريين يُعدّلون شدة وكمية الانفجار الذري لهذه القنابل التكتيكية تبعاً لنوع وموقع الأهداف".

وتابعت الصحيفة "يعتقد الخبراء أن ادعاء ترامب بأن الولايات المتحدة لن تغتال القادة الإيرانيين بعد الآن ادعاء كاذب وغير موثوق؛ لماذا؟

أولاً، اتخذ ترامب مواقف متناقضة عديدة، لا سيما في تعامله مع إيران. لذلك، فإن تصريحاته وادعاءاته غير موثوقة.

ثانياً، يرى الخبراء أن ادعاءه قد يكون عملية نفسية لتضليل الجانب الإيراني. فالاغتيال، بحسب الخبراء، لا يزال إحدى أدوات الولايات المتحدة والنظام الصهيوني لضرب إيران، خاصةً مع الهزائم المتتالية التي مُني بها ترامب ونتنياهو في مواجهة إيران، إذ يُعد الاغتيال أحد الخيارات القليلة المتبقية التي يمكنهم استخدامها ضد إيران.

ثالثاً، يتعلق الأمر بفشل حسابات ترامب في اغتيال الإمام الخامنئي الشهيد. فقد اعتقد ترامب أن اغتياله سيغير مسار صنع القرار في إيران.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "ادعاء ترامب بأن البنتاغون لن يستخدم القنابل النووية، أو حتى القنابل النووية التكتيكية، ضد إيران هو ادعاء مبالغ فيه. تشير الأدلة، ولا سيما التجارب الأخيرة التي أجراها البنتاغون على القنابل النووية الخارقة للدروع، إلى أن الولايات المتحدة تخطط لاستخدام هذه القنابل. وكما ذُكر، فإن هذه القنابل هي مزيج من القنابل الخارقة للدروع والقنابل النووية التكتيكية. والهدف من هذا النوع من القنابل هو تدمير المنشآت الإيرانية في أعماق الأرض من خلال إحداث انفجارات هائلة. في الأسابيع والأشهر الأخيرة، أشار ترامب مرارًا وتكرارًا إلى ما يُسمى بمنشأة كوه كلانغ في إيران، بل وصرح عدة مرات بأن الولايات المتحدة ستهاجم هذه المنشأة على الأرجح".

وبالنظر إلى تقارير المصادر الأمريكية حول موقع هذه المنشأة وخصائصها الجغرافية، فمن الواضح تمامًا أن هذه المنشأة هي أحد أهداف التجارب الأمريكية الأخيرة، وتجربة القنبلة النووية التكتيكية الخارقة للدروع. في الوقت نفسه، يعتقد الخبراء أن البنتاغون يتطلع إلى استخدام هذه القنابل ضد المدن الصاروخية الرئيسية في إيران إذا نجحت هذه التجارب. يسعى الجيش الأمريكي لتحقيق هدفين رئيسيين باستخدام هذا النوع من القنابل النووية التكتيكية ضد إيران: أولهما، مهاجمة منشأة كوه كالانغ النووية. فبعد هزيمته في حرب الأربعين يومًا، يحتاج ترامب بشدة إلى إظهار النصر. لذا، من خلال مهاجمة منشأة كوه كالانغ، يحاول التركيز على ادعائه بأنه نجح أخيرًا في القضاء على البرنامج النووي الإيراني، أو، كما يرى، على خطر امتلاك إيران لسلاح نووي. ويعتقد أن هذا الادعاء سيُبرر إخفاقاته العسكرية في الحرب المفروضة على إيران.

أما الهدف الثاني ، فهو تدمير المدن الصاروخية الإيرانية الرئيسية باستخدام القنابل النووية التكتيكية الخارقة للدروع. ويأمل ترامب أنه بتدمير هذه المدن في حرب مستقبلية محتملة، سيُقلل بشكل كبير من قدرة إيران على الرد على الولايات المتحدة بالصواريخ.

ووفقًا لترامب، فإن القضاء على مخزونات الصواريخ الإيرانية، وبالتالي تقليل قدرة إيران على شن هجمات صاروخية على القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة وخارجها، سيمهد الطريق لاستسلام إيران له.

في الواقع، يعتقد أنه طالما امتلكت إيران القدرة على الرد بالصواريخ والطائرات المسيّرة على الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، فإن أي هجوم عسكري عليها محكوم عليه بالفشل. ولذلك، تُعدّ المدن الصاروخية الإيرانية الكبيرة من أهم أهداف القنابل الأمريكية الجديدة.

وأضافت الصحيفة "وفقًا لمعظم كبار الخبراء في العالم والساحة الدولية، فإن ترامب الآن في مأزق استراتيجي ويائس تجاه إيران. وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، أنتوني بلينكن، مؤخرًا في تصريح بالغ الأهمية خلال مقابلة تلفزيونية، أن ترامب نفسه يدرك أن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب ضد إيران هو التفاوض والتوصل إلى اتفاق يُلزمه بتقديم تنازلات كبيرة لطهران. وأشار بلينكن إلى نقطة جديرة بالملاحظة تتعلق بمقاومة ترامب للاعتراف بالهزيمة أمام إيران، موضحًا أن رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة أمام إيران هو مشكلة شخصية وعقدة. بعبارة أخرى، لا يستطيع إقناع نفسه بمواجهة إيران بسبب سمات شخصيته.

وبغض النظر عن بلينكن، يعتقد العديد من الخبراء حول العالم أن ترامب لا يملك حلًا عسكريًا أو فكرة واضحة لمواجهة إيران، وأنه يأمل فقط أن يجد وزير حربه، بيت هيغسيت، حلًا عسكريًا للخروج من الوضع الراهن.

وبشكل أدق، يريد ترامب الآن اختبار أفكار هيغسيت، مع عدم وجود أي ضمان لنجاحها. وبناءً على ذلك، يفسر الخبراء استمرار ترامب في اختيار المسار العسكري ضد إيران على أنه تردد وتخبط. لذا، يُقيّم سيناريو استخدام القنابل النووية التكتيكية ضد إيران بالطريقة نفسها.

وتابعت الصحيفة أنّ الهجوم الأمريكي على إيران يهدف مجدداً إلى اختبار هذه الفكرة، ويأمل ترامب أن تُنقذه هذه الفكرة من المأزق الحالي مع إيران، ولكن كما أكد الخبراء والمحللون مراراً وتكراراً، فإن استمرار ترامب في عسكرة إيران سيؤدي إلى غرقه أكثر من ذي قبل، كمن علق في مستنقع.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "استخدام الأسلحة النووية التكتيكية ضد إيران يعني مراجعة إيران لعقيدتها النووية. فاستخدام الولايات المتحدة للأسلحة النووية التكتيكية ضد إيران سيغير جوهرياً طبيعة برنامجها النووي، لأنه في حال استخدام هذه القنابل ضد إيران، يحق لطهران، استناداً إلى الأنظمة الدولية، امتلاك هذه الأسلحة للدفاع عن النفس".

وأشارت الصحيفة إلى أنّه "من العواقب الخطيرة الأخرى لاستخدام الولايات المتحدة للأسلحة النووية ضد إيران، تهيئة الظروف لقوى نووية أخرى في العالم لاستخدام هذه الأسلحة ضد أعدائها. ووفقًا للخبراء، إذا استخدم الجيش الأمريكي الأسلحة النووية، حتى الأسلحة النووية التكتيكية، ضد إيران، فإن بعض القوى النووية الأخرى، مثل روسيا، ستهيئ بدورها الظروف لاستخدام الأسلحة النووية ضد أعدائها. ونظرًا للوضع الراهن للحرب بين روسيا وأوكرانيا، فإن الروس يرون استخدام الأسلحة النووية ضرورة ملحة، ولكن نظرًا للعواقب الوخيمة لاستخدامها ضد أوكرانيا، فقد امتنعوا حتى الآن عن استخدامها. وقد أعرب مسؤولون روس رفيعو المستوى مرارًا وتكرارًا عن استعدادهم لاستخدام الأسلحة النووية في تصريحاتهم. لذلك، وبالنظر إلى الوضع على أرض الواقع في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، يُتوقع أنه إذا استخدمت الولايات المتحدة الأسلحة النووية ضد إيران، فإن روسيا ستستخدمها فورًا ضد أوكرانيا. وهذا من شأنه أن يغير موازين الحرب بين روسيا وأوكرانيا بشكل جذري، وفي هذه الحالة تحديدًا، ستشعر الدول الأوروبية بتهديد خطير باندلاع حرب نووية مع روسيا".

الإرهاب الجيوسياسي الذي تمارسه اذربيجان في قمعها للحجاب

بدورها، كتبت صحيفة جوان: "لا يقتصر قمع الاحتجاجات على الحجاب في أذربيجان على مجرد مسألة تتعلق بلوائح المدارس أو حتى الميول العلمانية لحكومة علييف، بل يعكس مخاوف أوسع لدى الحكومة الأذربيجانية بشأن دور الدين في المجتمع، الأمر الذي قد يُغيّر التوازن الجيوسياسي في المنطقة لصالح الحكومة التي تتخذ من باكو مقرًا لها.

وتستمر الاحتجاجات ضد حظر الحجاب الإسلامي في مدارس أذربيجان، وتشير التقارير إلى اعتقال 200 متظاهر حتى الآن. وقد بلغ الوضع من الخطورة حدًا دفع منظمة العفو الدولية إلى إبداء رد فعل، حيث أدانت القيود المفروضة على الطالبات المحجبات، ودعت إلى إلغاء هذه اللوائح، وعودة الطالبات والمعلمات المستبعدات إلى المدارس، والإفراج الفوري عن المتظاهرين المحتجزين. وأكدت منظمة "العفو الدولية" في بيان لها أن منع الفتيات من دخول الفصول الدراسية بسبب ارتدائهن الحجاب يُعد تمييزًا وانتهاكًا لحقوقهن في التعليم وحرية الدين وحرية التعبير.

وتابعت الصحيفة "بالاعتماد على "إسرائيل"، أصبحت باكو "مضيفًا للمشاورات السياسية والدبلوماسية والأمنية "الإسرائيلية" مع الأطراف الإقليمية". هذا ما وصفته صحيفة "معاريف الإسرائيلية" على هامش الزيارة الأخيرة للرئيس "الإسرائيلي" إسحاق هرتسوغ إلى جمهورية أذربيجان.

ويشير التقرير، جزئيًا، إلى أن أذربيجان، التي تُصوَّر كقوة متوسطة، إلى جانب علاقاتها الوثيقة مع تركيا والبحرين والإمارات العربية المتحدة ودول إسلامية أخرى، تربطها أيضًا علاقات وثيقة مع "إسرائيل". وقد جعلت قدرة البلاد على التفاعل مع حكومات ذات مصالح متضاربة منها مكانًا مناسبًا لإجراء مفاوضات حساسة. بعبارة أخرى، تقترب باكو من "تل أبيب" في الوقت الذي تواجه فيه تحديات مع طهران وأنقرة".



الكلمات المفتاحية