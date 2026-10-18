كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون في العراق: اختبار لتماسك العالم الإسلامي

فلسطين

المستوطنون يعتدون على دبلوماسيين أوروبيين شمال رام الله
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

المستوطنون يعتدون على دبلوماسيين أوروبيين شمال رام الله

2026-10-18 10:29
62

اعتدى مستوطنون أمس على دبلوماسيين أوروبيين خلال وجودهم في أراضي بلدة الطيبة شمال شرق رام الله، بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، واعتدوا على مركبات دبلوماسية، بينها مركبة تابعة للقنصلية البلجيكية حطّموا زجاجها.

وبحسب المعطيات الميدانية، طال الاعتداء دبلوماسيين من فرنسا وبلجيكا وبولندا، فيما طُرح أحد القناصل أرضًا خلال الهجوم.

وذكر مراسل إذاعة جيش الاحتلال أن مستوطنين مقنّعين هاجموا المركبات، وطالبوا ركابها والدبلوماسيين بإبراز بطاقات هوياتهم، واصفا الواقعة بأنها "حادثة دبلوماسية خطيرة"، على حدّ تعبيره.

واستندت الإذاعة إلى شهادات من الميدان وتسجيلات مصوّرة قالت إنها حصلت عليها، موضحةً أن إحدى المركبات الدبلوماسية تعرّضت للرشق بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم زجاجها.

وشهدت قرى في الضفة، الجمعة، هجمات شملت إحراق مركبات وأشجار والاعتداء بالضرب على سكان وصحافية أجنبية، في اعتداءات تعرقل وصول المزارعين إلى أراضيهم وجني محاصيلهم.

وفي الطيبة نفسها، سبق أن أفادت تقارير بدخول مستوطنين إلى أراضٍ زراعية شرق البلدة وجنوبها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وقطف ثمار زيتون من أشجار يملكها فلسطينيون، وثّق تقرير مصوّر نشرته "رويترز كونكت" شهادة مزارع من البلدة عن تخريب أشجار زيتون معمّرة وسرقة جزء من محصوله.

وينقل الاعتداء على الدبلوماسيين الأوروبيين مشهد العنف في موسم الزيتون إلى مستوى جديد، إذ امتد الهجوم إلى ممثلي بعثات أجنبية ومركباتهم خلال وجودهم في الأراضي التي يتعرض مزارعوها للاعتداء وسرقة المحاصيل.

 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة رام الله
إقرأ المزيد
المزيد
المستوطنون يعتدون على دبلوماسيين أوروبيين شمال رام الله
المستوطنون يعتدون على دبلوماسيين أوروبيين شمال رام الله
فلسطين منذ ساعة
60 ألف طفل في غزة فقدوا أحد والديهم أو كليهما و800 ألف يواجهون النزوح
60 ألف طفل في غزة فقدوا أحد والديهم أو كليهما و800 ألف يواجهون النزوح
فلسطين منذ 22 ساعة
الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار في غزة....5 شهداء وقصف ونسف للمنازل
الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار في غزة....5 شهداء وقصف ونسف للمنازل
فلسطين منذ يوم
حماس في الذكرى الثانية لاستشهاد السنوار: دشّن مرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال
حماس في الذكرى الثانية لاستشهاد السنوار: دشّن مرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
المستوطنون يعتدون على دبلوماسيين أوروبيين شمال رام الله
المستوطنون يعتدون على دبلوماسيين أوروبيين شمال رام الله
فلسطين منذ ساعة
بين الركام والرزق.. شباب غزة في مهنة جديد محفوفة بالمخاطر
بين الركام والرزق.. شباب غزة في مهنة جديد محفوفة بالمخاطر
خاص العهد منذ 21 ساعة
60 ألف طفل في غزة فقدوا أحد والديهم أو كليهما و800 ألف يواجهون النزوح
60 ألف طفل في غزة فقدوا أحد والديهم أو كليهما و800 ألف يواجهون النزوح
فلسطين منذ 22 ساعة
أطفال غزة يبتكرون رغم الحرب
أطفال غزة يبتكرون رغم الحرب
خاص العهد منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة