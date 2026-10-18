نفى الدكتور محمد نعيم قاسم بشدّة "الادّعاءات التي أطلقتها النائب بولا يعقوبيان" عن "علاقته بمستودع الأدوية الذي دهمته الأجهزة الأمنية في منطقة غاليري سمعان".

وأكّد قاسم، في بيان، الأحد 18 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أنّ "هذه الادّعاءات باطلة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة"، قائلًا: "كان الأجدر بالنائب التأكّد من صحة المعلومات التي تُدلي بها قبل إطلاق الاتهامات جِزافًا، انطلاقًا من موقعها النيابي وما يفرضه عليها من مسؤولية في تحرّي الدقة والحقيقة".

وبيّن أنّ "هذا الملف أصبح في عهدة الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة، وهي على اطِّلاع على تفاصيله".

وشدّد على أنّ "الجهات المعنية في هذا الملف هي المخوّلة الكشف عن الحقائق وتحديد المسؤوليات، وفقًا للأصول القانونية".

أضاف: "نحتفظ بحقنا في الادّعاء على كل جهة أو فرد يَزُجُّ باسمي زورًا في هذه القضية ومن دون أيِّ دليل".

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