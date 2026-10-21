أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في إيران اللواء مصطفى إيزدي، أن القوات المسلحة الإيرانية فرضت معادلات جديدة في المواجهة مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن القطع البحرية المعادية ابتعدت نحو 700 كيلومتر عن مضيق هرمز تفاديًا للتعرض للصواريخ الإيرانية.

وقال اللواء إيزدي، خلال تجمع شعبي في مدينة أراك بمحافظة مركزي، إن إيران واجهت خلال الحرب المفروضة أشد القيود، حتى إنها حُرمت من أبسط المعدات، لكنها اعتمدت على إمكاناتها الذاتية وتمكّنت من التغلب على نظام البعث العراقي والاستكبار العالمي، لتؤكد أن الإرادة والإيمان قادران على تجاوز التفوق المادي للعدو.

مضيق هرمز تحت سيطرة القوات الإيرانية

وأوضح اللواء إيزدي أن القطع البحرية المعادية ابتعدت نحو 700 كيلومتر عن مضيق هرمز خشية الوقوع في مرمى الصواريخ الإيرانية، مؤكدًا أن القوات المسلحة الإيرانية تمتلك قدرات متطورة تمكّنها من استهداف السفن الحربية وحاملات الطائرات المعادية.

وشدّد على أن مضيق هرمز يمثل موقعًا استراتيجيًا تخضع السيطرة عليه لإرادة القوات المسلحة الإيرانية، مؤكدًا استمرار تطوير القدرات الصاروخية والطائرات المُسيّرة والدفاعات الجوية والقوات البرية لتعزيز الردع وحماية البلاد.

إخفاق مخططات الأعداء وتعزيز القدرات الدفاعية

وأشار اللواء إيزدي إلى أن المواجهات الأخيرة، بما فيها حرب الأيام الاثني عشر وحرب رمضان، عززت قدرات إيران الدفاعية وأثبتت صلابة الجبهة الداخلية، مؤكدًا أن محاولات الأعداء إسقاط حكومة الجمهورية الاسلامية الإيرانية اصطدمت بإرادة الشعب وجهوزية القوات المسلحة.

وأشاد بجهود المتخصصين الإيرانيين وتضحيات القوات المسلحة، مؤكدًا أن ما تحقق من تطور عسكري هو ثمرة الاعتماد على الإمكانات الوطنية والعمل المستمر في مختلف المجالات الدفاعية.

الوحدة الوطنية ومواصلة نهج المقاومة

وشدد اللواء إيزدي على أهمية الوحدة والتماسك الوطنيين والحضور الشعبي في مواجهة التهديدات، مشيرًا إلى أن محافظة مركزي قدّمت أكثر من ستة آلاف شهيد دفاعًا عن إيران والثورة الإسلامية.

كما أكد أن إيران ستواصل مواجهة التهديدات الأميركية والصهيونية، وأن قواتها المسلحة مستعدة للرد بحزم وبأساليب غير متوقعة على أي اعتداء، مشددًا على التمسك بنهج المقاومة وشعار "هيهات منا الذلة".

كما شدد على مواصلة نهج الشهداء وتعزيز القدرات الوطنية، داعيًا إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية والتضحية وخدمة الشعب، والحفاظ على وحدة الصف باعتبارها ركيزة أساسية في مواجهة التحديات.

وأكد اللواء إيزدي أن إيران تخوض مواجهة مصيرية مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مشددًا على أن الثورة الإسلامية، بالاعتماد على الإيمان والقدرات المحلية والإرادة الشعبية، تمكّنت من إفشال مخططات أعدائها وتعزيز قدراتها الدفاعية والعسكرية.

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